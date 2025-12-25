El nuevo OF de los Blue Jays muestra ‘poder’ mientras las esperanzas de Tucker se desvanecen

El Azulejos de Toronto Podría perder a Kyle Tucker esta temporada baja, pero un prospecto podría reemplazarlo.

toronto ha estado interesado en Tucker mientras visitaba las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Azulejos. Sin embargo, recientemente se predijo que Tucker firmaría en otro lugar, lo que sería un duro golpe para Toronto.

Sin embargo, los Azulejos podrían tener un diamante en bruto en el prospecto Yohendrick Pinango. Sorprendentemente, Pinango no estaba protegido para el Draft de la Regla 5. Afortunadamente, no fue elegido y parece ser una gran noticia para los Azulejos.

Pinango comenzará los entrenamientos de primavera buscando ganarse un lugar en el roster y está comenzando con una buena nota. El jardinero slugging está jugando en la Liga Invernal de Venezuela y está absolutamente arrasando, compartió el analista Tobey Schulman.

«Yohendrick Pinango en la Liga Venezolana de Invierno: 22 G 101 PA .353 AVG .424 OBP .694 SLG 1.118 OPS 7 HR 29 RBI 12/21 BB/K Pinango quedó desprotegido en el Draft de la Regla 5 de este año por parte de Toronto, pero no fue seleccionado. 122 wRC+ entre AA/AAA en 2025», Schulman escribió en X.

Si los Azulejos pierden a Tucker, aumentan las posibilidades de que Pinango gane un lugar en la lista. Aunque tiene que competir con jugadores como Joey Loperfido y RJ Schreck por un quinto puesto de jardinero, su desarrollo es una gran historia de éxito para Toronto.

Pinango tiene ‘poder bruto’

Pinango firmó con el Cachorros de Chicago por $400,000 fuera de Venezuela en 2018, ya que no se lo consideraba un gran prospecto.

Los Azulejos adquirieron a Pinango y Josh Rivera de los Cachorros por Nate Pearson en julio de 2024. Pinango tuvo problemas en sus primeros meses en la organización de Toronto, pero en 2025 prosperó.

Pinango comenzó el año en Doble-A antes de llegar a Triple-A y tocar la puerta de un llamado a Grandes Ligas. Él bateó .235 con 7 jonrones y 47 carreras impulsadas en 84 juegos en Triple-A. En general, en 2025, el jugador de 23 años bateó .258 con 15 jonrones y 70 carreras impulsadas.

Desde que firmó como agente libre internacional, Pinango ha mejorado sus habilidades en el plato y Grandes Ligas Pipeline cree que hay poder bruto para seguir desarrollándose.

“Pinango, un bateador zurdo, mostró buenas habilidades de bateo a la pelota al principio de su carrera, pero expandía demasiado la zona en busca de contacto, lo que generaba un poder brusco”, decía el artículo. leer. «Sus tasas de boletos y persecución han mejorado en los últimos años. Al ajustar la base en su postura, ha podido mantener el bate en la zona por más tiempo.

«La velocidad de su bate impresionó a los oficiales de los Azulejos a principios de 2025, y la usa para encender rectas internas y aprovechar mejor su sólido poder bruto. Aunque todavía necesita demostrar que el pop puede mantenerse regularmente en los niveles superiores. Una de sus mayores mejoras a principios de este verano ha sido reducir los inofensivos pop-ups dentro del cuadro, dándole así una mejor oportunidad de hits».

Se espera que Pinango sea un jardinero de esquina cuando llegue a las mayores.

Se prevé que Tucker despreciará a los Azulejos

Tucker es el mejor agente libre disponible y Toronto ha mostrado interés en él.

Sin embargo, a pesar del interés público, la analista y conocedora de la MLB Aailyan Mohammed de Newsweek predijo que Tucker desdeñará Toronto para los Mets.

“Steve Cohen y los Mets no van a pasar toda la temporada baja viendo a agentes libres estrella firmar con otros equipos”, Mohammed escribió. «Los Mets todavía tienen a Juan Soto y Francisco Lindor, y no están en condiciones de emprender una reconstrucción. Vuelven a sus hábitos de gasto superando a los Azulejos en $30 millones. Creando un núcleo de Soto, Lindor y Tucker en los años venideros. Predicción: Tucker firma con los Mets en un contrato de 11 años y $430 millones después de que los Azulejos ofrecieran 11 años y $400 millones».

Si los Azulejos pierden a Tucker, sería un duro golpe para el equipo.