El nuevo nombre de MS ahora dibuja burla, confusión

Red de cable de izquierda MSNBC está recibiendo un nuevo nombre, MS ahoray un nuevo logotipo que deja caer el simbolismo del pavo real. El anuncio de cambio de marca dejó a algunos rascarse la cabeza y, mientras provocó un sarcástico cortando a otros.

«A finales de este año, MSNBC asumirá un nuevo nombre: My Source News Opinion World (MS Now)», dijo la red de cable en «un mensaje a nuestra comunidad» Publicado el lunes. “Este nombre subraya aún más nuestra misión: servir como su Destino para las noticias de última hora y el análisis reflexivo y sigue siendo el hogar de las perspectivas en las que ha confiado durante casi 30 años «. MSNBC se ve obligado a cambiar su nombre porque se está dividiendo de NBCUniversal En la compañía recién formada llamada Versant, y NBCU ha decidido que no quiere que MSNBC retenga el nombre «NBC» o la marca Peacock.

Después Las noticias del cambio de marca se rompieron el lunesAlgunas personas se confundieron porque el nuevo nombre conserva el «MS» de MSNBC, originalmente una referencia a Microsoft, que no ha estado involucrado en más de 13 años. MSNBC debutó originalmente en 1996 como una empresa conjunta de NBC y Microsoft; El gigante del software desinvertió su interés en la red de televisión MSNBC en 2005 y vendió su participación del 50% en la operación de noticias digitales a NBC en 2012. «La MS ahora suena como un sistema operativo Windows de corta duración de principios de la década de 2000 que rediseñó demasiado y no fue adoptado por una masa crítica de usuarios», comentó Josh Billinson de Semafor.

Los usuarios de las redes sociales también notaron de inmediato el desafortunado del nuevo nombre asociación con la esclerosis múltiple de la enfermedad. «Suena como un problema médico», un usuario en X dicho Acerca de MS ahora. «Junkie político» autodescrito Russell Drew le cuestionó Con el logotipo de MS Now, que dijo: «Parece que pertenece a una computadora de descuento de 1998, no una red de noticias seria. Absurda».

El nombre de «MS Now» también llevó a algunas personas a leerlo como «Sra. Ahora». Y eso continúa «el problema que han enfrentado desde el inicio (que la ‘MS’ era un indicador de que esta era una red diseñada para las espectadoras)», escribió el ex presentador de MSNBC Keith Olbermann en un correo electrónico, un problema que «ahora se ha duplicado (‘¿Ahora? ¿Como la organización nacional para mujeres?’)»). Olbermann, quien fue dejado ir por MSNBC en 2011, afirmó que le había dicho a la red que cambiara su nombre «Cuando llegué allí en 1997 … Me alegro de ver que mi sobre de interfecho finalmente llegó al piso 52 de 30 Rock».

Otros inevitablemente compararon el cambio de nombre de MSNBC-MS ahora con el cambio de Warner Bros. Discovery de HBO Max a Max Y luego de vuelta a HBO Max. «Después de MS ahora será MS Go, y luego MS Max, y luego solo MS», burlón El reportero de Washington Post Media Scott Nover.

La popular cuenta de LizaminnellioutLives en X notó debidamente que Minnelli, de 79 años, tiene sobrevivió el nombre de MSNBC.

Mientras tanto, no está claro cuál será el destino web de MS Now en este momento. El sitio web actual en «msnow.com» incluye el texto «Vehículos de nieve motorizados (motos de nieve)» y dice en coreano: «Una moto de nieve es un vehículo que viaja en nieve. Equipado con esquís y ruedas rastreadas, se utiliza para la recreación de invierno y transporte de transporte.

Si escribe «MS-Now.com» en su navegador, se le redirige al servicio de entrega de comidas Marley Spoon, que está afiliada a Martha Stewart.

También desconocido hasta ahora es lo que el apodo despectivo, el presidente Donald Trump podría crear para la nueva EM ahora. Su favorito El epíteto para MSNBC ha sido «MSDNC» alegando que sirve como un brazo del Comité Nacional Demócrata.