El nuevo motor eléctrico de Honda es solo IDR 6 millones

Beijing, Viva – Honda EM1 E: Había estado en el centro de atención en Indonesia, debido a un gran descuento que hizo que el precio cayera significativamente de la etiqueta inicial. Aun así, hay motor eléctrico Otro Honda que resultó ser mucho más barato, a saber, Honda U-Be.

Honda U-Be es un pequeño motor eléctrico que está específicamente diseñado para las necesidades de viajes a corta distancia en áreas urbanas. Este modelo fue lanzado en China por Wuyang-Honda, la colaboración de Honda y Wuyang Group.

Citado Viva Automotive Desde Motosaigon, miércoles 13 de agosto de 2025, el diseño del Honda U-Be lleva un estilo minimalista moderno, similar a su hermano Honda U-Go pero con un formato de e-mopado. Sus dimensiones concisas hacen que sea más fácil para los automovilistas maniobrar en calles sólidas.

U-Be tiene una longitud de 1,695 mm, ancho de 650 mm y una altura de 1,035 mm, con una distancia de distancia al suelo de 135 mm. Este tamaño hace que sea fácil cruzar la carretera estrecha y los pequeños obstáculos en la carretera de la ciudad.

Las características de iluminación ya están llenas de LED, incluidos los faros delanteros, las luces traseras y la señal de giro, lo que ofrece una apariencia moderna y eficiente en energía. El panel de instrumentos utiliza una pantalla LCD que muestra información importante como velocidad, batería restante y kilometraje.

El diseño de un solo asiento está destinado a una persona, adecuado para uso personal. Un guardabarros trasero largo ayuda a proteger al conductor de salpicar el agua cuando llueve.

El esqueleto utiliza un marco de acero liviano y fácil de controlar. 80 neumáticos sin cámara en llantas de 10 pulgadas respaldan cada vez más la estabilidad y la comodidad de la conducción.

Con respecto al rendimiento, el Honda U-Be que se comercializa a un precio de 3 mil yuanes o equivalente a Rp6.7 millones está equipado con un motor eléctrico de 350 W que es suficiente para el uso diario en la ciudad. La velocidad máxima alcanza 40 km/hora.

La batería utilizada admite una distancia diaria adecuada para las necesidades de compras, las escuelas o el trabajo en la ciudad. El proceso de carga también es fácil de hacer en casa.