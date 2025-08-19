VIVA – Ucrania nuevamente me sorprendió en medio de una prolongada guerra contra Rusia. Ya no es solo un dron kamikaze o un misil balístico de rango corto, ahora el país se presenta misiles de crucero Anyar llamado Flamingo.

Se afirma que esta arma puede viajar a una distancia de hasta 3.000 kilómetros o 1,864 millas, lo que lo convierte en una de las armas más peligrosas jamás haya tenido Ucrania.

Con este alcance, Flamingo tiene el potencial de colocar casi todas las regiones de Rusia en la amenaza de ataques, incluida la capital de Moscú, Kota Besar St. Petersburg, hasta partes de Siberia.

La primera noticia sobre Misil de flamenco Veniendo del periodista de fotos de Associated Press, Efrem Lukatsky, quien compartió la foto de misiles en Facebook. Dijo que el flamenco había sido producido en masa por una compañía de Ucrania llamada Fire Point, incluso afirmó haber sido utilizada en ataques reales contra Rusia.

Poco después de eso, los medios locales de Ukrainska Pravda lanzaron un video que muestra el misil de flamenco lanzado desde los rieles instalados en el trailer de dos ejes. El misil fue visto cuesta arriba después del lanzamiento. Aun así, el Ministerio de Defensa de Ucrania no quiere abrir sus detalles técnicos. El ministro de Defensa, Denys, Shmyhal solo dijo: «Se anunciará información completa en el momento adecuado».

Entonces, ¿cuáles son los hechos importantes de este misil de flamenco? La siguiente revisión.

Filas de hechos de misiles de flamenco

1. Alcance hasta 3.000 km

Se afirma que Flamingo puede alcanzar el objetivo de 1,864 millas o 3.000 kilómetros.

Con esta distancia, las grandes ciudades de Rusia, incluido Moscú, San Petersburgo, a Siberia, se incluyen en el alcance.

2. Ojeras súper pesadas

El informe de Ukrainska Pravda dijo que Flamingo llevaba 1.150 kilogramos de ojivas.

Si es cierto, el poder de pérdida es mucho mayor que la sombra de tormenta/cuero cabelludo realizado en la francesa británica, que es solo de alrededor de 450 kilogramos.

3. Similar al misil FP-5 de los EAU

El diseño de flamencos es muy similar al misil FP-5 propiedad de la compañía de Milanion con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

FP-5 tiene un rango de 3.000 km, velocidad máxima de 950 km/hora y 1,000 kg de ojiva.

Milanion una vez suministró equipos militares para Ucrania, pero no ha habido una confirmación oficial sobre su relación con el flamenco.

4. Tamaño jumbo

FP-5 tiene un tramo de ala de 6 metros y un peso máximo de 6 toneladas de despegue.

Esto muestra que el flamenco está incluido en la categoría de misiles grandes con más daño masivo.

5. Guía resistente a la jamming

Se dice que FP-5 usa una combinación de navegación por satélite, el sistema inercial y resistente a la guerra electrónica.

Es probable que el flamingo adopte un sistema similar.

6. equivalente a Kalibr Rusia

Si las especificaciones son correctas, Flamingo coloca a Ucrania equivalente a los misiles de crucero rusos, Kalibr, que tiene un rango de 1.500 km.

El analista de defensa citado por la zona de guerra consideró: «La presencia de flamenco puede cambiar el mapa de la guerra, dando a Ucrania la capacidad de los ataques estratégicos que nunca antes habían existido».

7. Más allá Misil de Ucrania previamente

Anteriormente, Ucrania solo se basaba en los misiles de Neptuno de la tierra (225 millas), la sombra de tormenta/cuero cabelludo (250 km) y ATACMS (300 km).

El flamenco va más allá de todo, tanto la distancia como el poder explosivo.

Nueva amenaza para Rusia

Con tales habilidades, Flamingo es visto como el primer arma estratégica de Ucrania que puede amenazar a Rusia en su territorio. Varios observadores equipararon con los misiles de la era de la Guerra Fría, como la maza MGM-13 de EE. UU. O incluso la bomba voladora V-1, la Alemania nazi.

«Flamingo cambia el juego. Este misil no es solo un efecto psicológico, sino también una capacidad real para paralizar objetivos estratégicos rusos», dijo un experto militar de Europa del Este a Euronews.