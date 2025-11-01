El nuevo libro de Priyambudi Sulistiyanto, Siguiendo las huellas del capitán Boediman

Ubud, VIVA – Priyambudi Sulistiyanto lanzó su libro Finding Kapiten Boodieman en el Festival de Escritores y Lectores de Ubud 2025, el sábado 1 de noviembre en Taman Baca Ubud, Ubud, Bali.

En sus palabras, el investigador y escritor que vive en Australia Cuenta la historia del proceso intelectual y el viaje físico que implica dar a luz. libro contiene ocho capítulos que vinculan experiencias en Australia y Indonesia.

Priyambudi abrió la sesión con una historia sobre su decisión de aceptar un paquete de jubilación (redundancia) de la Universidad de Flinders y cómo la jubilación anticipada me abrió un espacio para viajar y escribir este libro.

«Meditaba durante unos días, pensando en lo que haría cuando me jubilara», dijo Priyambudi, contando cómo los acontecimientos personales y el trabajo académico se unieron para convertirse en material para el libro.

Desde allí comenzó a viajar a varios estados de Australia y regresó a varios lugares de Indonesia.

Durante la historia, Priyambudi mencionó un punto desencadenante para escribir: el descubrimiento del nombre del Capitán Budiman en los archivos citados por Campbell McNutt sobre las actividades marítimas y la captura de pepinos de mar en Anem Land en el siglo XIX.

«Leí, había una lista de marineros, uno de los marineros se llamaba Maramarin, el capitán era Capitán Budiman», dijo, explicando que fue este rastro de archivo lo que lo llevó a su búsqueda histórica y su viaje intelectual, que es el núcleo del libro.

Según Priyambudi, este libro no es sólo una colección de investigaciones académicas, edita experiencias personales, encuentros con comunidades indígenas en el Festival Gama, historias de amistad con artistas y activistas y visitas a sitios costeros como la playa de Makassar.

«Este libro también es un libro sobre mi viaje personal, pero también tiene un lado espiritual», dijo, al describir el emotivo momento en que llegó a la playa y se lavó la cara con agua de mar, experiencia que, según dijo, fue muy memorable.

Priyambudi también reconoció los desafíos de la investigación de campo, incluido el acceso limitado durante la pandemia y la dificultad para rastrear la identidad de la figura histórica Capitán Budiman.

«No lo sé hasta ahora», respondió cuando se le preguntó si realmente se había identificado la figura del capitán Budiman. Sin embargo, enfatizó que el nombre sí quedó registrado en los archivos, por lo que su investigación se mantuvo basada en evidencia.