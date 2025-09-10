El nuevo iPhone viene en medio de la especulación de precios más altos







Apple el martes presentará su próxima línea de iPhones En medio de una guerra comercial global que ha agregado un aumento potencial de precios a la intriga habitual en torno a la evolución anual del producto.

Los nuevos iPhones serán el primer lanzamiento desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y desató un aluvión de tarifas para devolver la fabricación a los Estados Unidos, una cruzada que ha empujado al CEO de Apple, Tim Cook, al asiento caliente. De todos modos, se espera que los nuevos iPhones se realicen en los centros de fabricación de Apple en China e India, para la consternación de la administración Trump.

Ambos Triunfo Y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, ha insistido repetidamente en que se hacen iPhones en los Estados Unidos. Es una demanda poco realista que los analistas dicen que tomaría años lograr y dar como resultado una duplicación, o incluso un triplicado, del precio promedio actual del iPhone de aproximadamente $ 1000.

