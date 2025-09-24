¡El nuevo Honda Adv 160 apareció apuesto en iMOS 2025, ¡mira su superioridad aquí!

Tangerang, Viva – Pt Astra Honda Motor (Ahm) Mostraron oficialmente su nueva motocicleta en el espectáculo de motocicletas de Indonesia (Lo haremos) 2025 que tuvo lugar en Ice BSD, Tangerang, 24-28 de septiembre de 2025.

Leer también: Yamaha lanza el último Xmax Tech Max para RP. 75 millones, ¡mira los cambios aquí!



De todas las líneas de productos presentadas, el enfoque principal está en el nuevo Honda ADV160 que parece más varonil con actualizaciones y características de diseño tecnología moderno.

Leer también: Suzuki lanza oficialmente Access 125, scooter elegante para la movilidad urbana



New Honda ADV160 parece más varonil

Esta moto tipo SUV ahora viene con un nuevo escudo de piernas y soporte de tecnología avanzada a través de la variante Honda RoadSync, que proporciona una experiencia de conectividad digital más segura. Paneles de medidor TFT de 5 pulgadas y puertos USB tipo CDI Todos los tipos agregan flexibilidad para viajes largos.

Leer también: ¿Por qué no pueden equipararse Yamaha V4 y Honda V4 con Inline4? Esta es la palabra Alex Rins



Especialmente para el tipo Honda Roadsync, AHM lanzó un nuevo color de SUV marrones con ruedas con titanio quemado, dando la impresión de primas como un SUV de alta clase.

Como forma de servicio después de las ventas, cada compra del Honda ADV160 del 8 de septiembre al final de 2025 va acompañada de una bonificación gratuita de aceite de motor SPX2 a 1 año (mantenimiento periódico 3 veces), así como servicios de mantenimiento gratuitos para 1 tarjeta de tratamiento periódica (KPB).

Otro producto superior en la cabina de Honda

El stand de Honda que ocupa el Hall 9-10 ICE presenta varias zonas como moda, urbana, gran scooter, carreras, explorador, estilo de vida, a la zona. Los visitantes pueden encontrar una variedad de modelos de motocicletas favoritos, que incluyen:

Honda Stylo 160 Matte Blue, New Honda Scoopy, Honda Genio, CRF150L con nuevos colores y rayas, y Honda Beat con refresco de diseño.

Mientras está en el área del motor eléctrico, AHM muestra alineaciones completas como Honda Cuv E:, Honda Icon E:, y Honda Em1 E: Plus. Incluso la versión de modificación también se exhibe como una inspiración para los amantes de los vehículos eléctricos.

Para apoyar la movilidad ecológica, Honda también presenta BEX (estación de intercambio de baterías) como una solución para llenar la carga rápida y práctica.

Actividades interactivas y educativas

No solo presentan productos, AHM también presenta actividades emocionantes para los visitantes. Comenzando desde el lugar del anillo de baloncesto como una representación del apoyo de Honda DBL para estudiantes de secundaria, a la presencia del equipo de Astra Honda Racing (AHRT) con una moto de carreras utilizada en eventos internacionales.

Dos jóvenes jóvenes talentosos indonesios, Veda Ega Pratama y M. Kiandra Ramadhipa, también estaban presentes para compartir experiencias de carreras a nivel mundial.

Además, AHM educa a los visitantes a través de un programa de equitación de seguridad con simuladores interactivos e instructores profesionales. Esta educación es parte de la campaña #cari_aman, que enfatiza la cultura de la conducción segura en la carretera.

Prueba del motor del motor de paseo

Los visitantes de IMOS 2025 también tienen la oportunidad de probar directamente tres modelos principales de Honda, a saber, New Honda Adv160, Honda PCX160 y Honda Electric Motor Elon E:. Esta sesión de prueba de prueba proporciona una experiencia real relacionada con la comodidad, el rendimiento y la sofisticación de la tecnología de motocicletas Honda.

El compromiso de AHM con los consumidores



Pt Astra Honda Motor (AHM)

El director de marketing de AHM, Octavianus DWI, enfatizó que la presencia de AHM en iMOS 2025 no solo mostraba una nueva moto

«Queremos presentar una experiencia integral para los consumidores a través de productos, la última tecnología, a actividades interactivas. Esta es una forma del compromiso de Honda para acompañar el estilo de vida del pueblo indonesio mientras apoya el futuro de la movilidad sostenible», dijo Viva directamente el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Con un concepto de stand interactivo, AHM espera que su presencia en IMOS 2025 se convierta en un espacio de interacción que fortalece las relaciones con los consumidores, además de confirmar la posición de Honda como líder de la innovación en la industria automotriz indonesia.