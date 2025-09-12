El nuevo graduado 2025 enfrenta el mercado laboral más difícil en los últimos 5 años, ¿la IA se ha convertido en el culpable?

Yakarta, Viva – Informes recientes muestran que los graduados universitarios en 2025 se enfrentan mercado laboral El más difícil en los últimos cinco años.

Leer también: El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL



Hasta el 33 por ciento de los graduados de 2025 aún no están desempleados y todavía están buscando activamente empleos, mientras que solo el 30 por ciento de los graduados han logrado obtener trabajos a tiempo completo de acuerdo con sus campos de estudio.

Los hallazgos provenían del Informe de empleabilidad de posgrado de Cengage Group 2025, un informe nacional que destacó el estrechamiento de la ruta de reclutamiento y las brechas de habilidades prácticas que hicieron la transición Nuevos graduados Hacia el mundo del trabajo se está volviendo más pesado.

Leer también: 10,000 trabajos ‘desaparecer’ en los últimos 3 meses, este sector es el más devastado



Esta encuesta se realizó en línea en junio -julio de 2025 de 865 gerentes de reclutamiento de tiempo completo, 698 instructores de educación superior y 971 nuevos graduados en todo Estados Unidos (EE. UU.).

Según la encuesta, hasta el 76 por ciento de los empleadores afirmaron reclutar el número de empleados de nivel de entrada de la misma o menos que el año anterior.

Leer también: AI BEKIN Entrada Etry Etry Etry, Gen Ze



Esta cifra aumentó del 69 por ciento en 2024. Las causas incluyen condiciones estrictas del mercado laboral (51 por ciento), el desarrollo de la tecnología de IA (46) y la presión económica global (46).

Esta condición es muy diferente de 2022, cuando el 65 por ciento del empleador realmente afirmó tener dificultades para encontrar talento de nivel de entrada. Ahora, solo el 35 por ciento declaró lo mismo.

Además, los requisitos formales de grado aumentaron nuevamente. Hasta el 71 por ciento de la compañía ahora requiere dos o cuatro años de título para la posición de nivel de entrada, en comparación con el 55 por ciento en 2024.

El impacto, las oportunidades de empleo para los graduados están cada vez más limitados, incluyendo:

– El 30 por ciento de los graduados de 2025 obtienen un trabajo según el departamento (por debajo del 41 por ciento en 2024)

– El 26 por ciento trabaja en otros campos que no coinciden con el departamento

– El 33 por ciento todavía está desempleado y encuentran trabajo activamente

El CEO de Cengage Group, Michael Hansen, dijo que la necesidad de ajustes en el sistema educativo.

«La brecha amplia de preparación profesional, más las necesidades de la mejora debido a la tecnología como la IA, creando una urgencia para repensar cómo equipamos a los estudiantes para que estén listos para trabajar», dijo, según lo citado por Forbes, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Este informe también destacó la desigualdad de la percepción. Los empleadores consideran las habilidades técnicas como una prioridad, pero los educadores en realidad enfatizan más habilidades blandas, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Como resultado, muchos graduados sienten que no están listos para enfrentar el mercado laboral. Casi la mitad (48 por ciento) de 2025 graduados afirmaron no tener confianza en solicitar un trabajo de acuerdo con el campo, mientras que solo el 51 por ciento se sintió lo suficiente como para dominar las habilidades de AI con el fin de encontrar trabajo.

El vicepresidente sénior de la investigación Cengage Group, Kimberly Russell, explicó, para lidiar con esto, es importante tener sinergia.

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los educadores creen que sus estudiantes están listos para trabajar, pero los graduados en realidad dicen lo contrario. Sin una alineación más fuerte, las brechas laborales continuarán», dijo.

Aunque el 79 por ciento de los educadores están de acuerdo en que los estudiantes necesitan experiencia de IA antes de la graduación, solo el 37 por ciento considera que las habilidades de enseñanza son su responsabilidad.

Además, el factor de conexión ahora también determina cada vez más los resultados de búsqueda de empleo. Los graduados evalúan las referencias personales (25 por ciento), las pasantías o la experiencia laboral (22) y la capacidad de las entrevistas (20) juegan un papel que solo un título (17).

Sin embargo, el 20 por ciento de los graduados afirmó que su programa educativo no ayudó a construir conexiones profesionales.

Más de un tercio (36 por ciento) espera que el campus pueda ayudar a encontrar trabajo, mientras que el 35 por ciento espera que las instituciones sean más activas en el establecimiento de asociaciones con el mundo de los negocios.

«El sistema de desarrollo de la fuerza laboral está en el punto de intersección. Al colocar a los empleados en el centro de aprendizaje, podemos asegurarnos de que los graduados estén listos no solo para su primer trabajo, sino también para una carrera a largo plazo», dijo Hansen.