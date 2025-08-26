El crecimiento en el espacio de estudio en todo el Reino Unido parece continuar con el anuncio de una nueva instalación en el noreste de Inglaterra.

Virgir Studios es la última iniciativa de Virgir XXV, la compañía de producción fundada por el actor y productor Craig Conway, la estratega de negocios Amita Krishna, directora creativa y protagonista de Ajo Kacmar, y el productor internacional Djonny Che.

El estudio se ubicará en la zona de Teesside Freeport, y se espera que sea la primera instalación en el Reino Unido y Europa que se base dentro de un Freeport, una áreas aduaneras designadas que ofrece diversos incentivos e soporte de infraestructura para promover el crecimiento empresarial.

La noticia se produce solo semanas después de que surgió que otro desarrollo de estudio en la región, los estudios Crown Works de $ 620 millones respaldados por Fulwell Entertainment – La compañía detrás de «The Late Late Show with James Corden» – tenía estancado después de perder un gran inversor.

El nuevo desarrollo de Teesside está siendo apoyado por el empresario local Ammar Mirza, fundador de ISS Airview, quien ahora se desempeña como Presidente de la Junta Asesora de XXV.

«Volación XXV siempre ha sido más que solo hacer películas», dijo Conway, quien se desempeña como CEO. «Se trata de cambiar el equilibrio de poder en la narración de historias y construir oportunidades a largo plazo donde más se necesita. Con el estudio Teesside, estamos creando una plataforma de lanzamiento no solo para nuestra lista, sino para un nuevo tipo de economía cinematográfica que ofrece impacto para la región».

Se agregó Kacmar: «Para nosotros, la narración de cuentos no se detiene en la pantalla. Se trata tanto de las vidas que damos forma a la cámara.

Volante XXV, que tiene una lista de producciones que espera filmar en las nuevas instalaciones cuando se abra el próximo año, dice que el estudio es parte de su misión de impulsar la industria del cine en el noreste. Afirma que la instalación forma parte de una estrategia para crear una «tubería de películas autosuficiente» que desarrolla, produce y distribuye hasta cinco películas anualmente.

La compañía recientemente filmó su producción debut «Trash TV», protagonizada por Noah Taylor («Game of Thrones», «Peaky Blinders») en la cercana Universidad de Sunderland. Robert Cavanah («Lockerbie: A Search for the Truth»), Millie Brady («The Last Kingdom»), Fellner («The Trip to Italy») y Dave Johns («I, Daniel Blake») también protagonizan la película, una sátira oscura que marca el debut director de Danny Lee.

El financiamiento de la facturación y las asociaciones del sudeste asiático están dirigidas por Chen, fundador de Silent D Pictures, cuyas producciones abarcan más de 30 largometrajes en Europa y Asia, incluida su próxima característica «High Wire» protagonizada por Isabella Wei y Dominic Lam.

«Esto es más que un lanzamiento de estudio», dijo Ammar Mirza sobre el nuevo anuncio. «Es un plan para el crecimiento económico inclusivo, la innovación creativa y el liderazgo cultural. Lo que estamos construyendo en Teesside tiene el potencial de cambiar la forma en que el mundo ve el noreste y cómo se ve el noreste a sí mismo».