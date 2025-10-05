¿El nuevo entrenador de Bernardo Tavares Semen Padang? Video segundos Marc Márquez accidente

Yakarta, Viva – Noticias sobre rumores Bernardo Tavares reemplazar Eduardo Almeida Como entrenador Semen Padang FC Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante la semana del 5 de octubre de 2025.

El asesor de semen Padang, Andre Rosiade, anunció el despido de Almeida. La figura de Tavares también se llamó un fuerte candidato para su sucesor.

Otra noticia que está en el centro de atención es sobre los segundos de video Marc Márquez experimentar un accidente en MotoGP Mandalika 2025.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Horrificado, el video del accidente de segundos de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025

Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

El desafortunado destino aún no se ha alejado de Marc Márquez cada vez que bajó en el Circuito de Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara. Desde que el evento Mandalika MotoGP se celebró por primera vez, el campeón mundial de 2025 nunca se ha separado de la sombra de una maldición.

La amarga historia se repitió en la carrera principal, domingo 5 de octubre de 2025, cuando Márquez Nuevamente no pudo tocar la línea de meta.

Jugador de equipo nacional indonesio U-23 Hokky Caraka Foto : Tvonenews.com – Taufik Hidayat

Persita Tangerang Player, Hokky Caraka, De repente en el centro de atención Después de ser arrastrado supuestamente un caso de chat sucio en las redes sociales. En la Plataforma X (Twitter) e Instagram, las capturas de pantalla circulantes que contienen presuntas conversaciones entre Hokky y A Woman.

Atrapa la pantalla que sobresale primero después de compartir la ex amante de Hokky, Jessica Rosmaureena. Subió una charla que supuestamente se originó en la cuenta oficial de Hokky Caraka.

3. Ruben Amorim dijo después de Mu Libas Sunderland



Gerente del Manchester United Ruben Amorim

Ruben Amorim finalmente pudo respirar libremente después del Manchester United ganó la victoria por 2-0 Para Sunderland en la Premier League continuó el partido en Old Trafford, el sábado 4 de octubre de 2025.

Esta victoria es uno de los rendimientos más sólidos de United bajo el cuidado de Amorim, además de dar una pausa de la presión que continúa recuperando esta temporada.

2. ¡Está en curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo MotoGP Mandalika 2025



Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

El prestigioso evento MotoGP 2025 2025 se llevó a cabo oficialmente este fin de semana en el circuito internacional de Pertamina Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara y Actualmente ingresa al día pico, Domingo 5 de octubre de 2025. La carrera principal (carrera principal) es el momento más esperado de los amantes de MotoGP en el país.