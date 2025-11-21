El nuevo dispositivo AR permite a los usuarios escribir en objetos cotidianos utilizando teclados virtuales







Investigadores han construido un dispositivo de realidad aumentada (AR) que permite a los usuarios escribir en objetos cotidianos. PropType superpone un teclado virtual a elementos como botellas y libros, al tiempo que soluciona problemas persistentes de AR: escritura lenta y fatiga del brazo causada por interfaces flotantes. PropType utiliza un objeto portátil como base para un teclado, brindando a los usuarios retroalimentación táctil.

Hasta ahora, los teclados virtuales exigían escribir en el aire y un enfoque visual constante. Correcciones de tipo de propiedad eso cambiando la entrada de regreso al mundo físico. Coloca una distribución de teclado en un objeto real y se adapta a su forma, lo que le ayuda a funcionar en muchos entornos donde los teclados externos no son prácticos.

