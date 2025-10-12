El nuevo discurso comercial de Giannis del analista de la NBA da forma al próximo capítulo de los Bucks

Mientras la liga continúa especulando sobre Giannis AntetokounmpoEl futuro a largo plazo de dólares de milwaukee, Zach Lowe del timbre una vez más ha agitado la conversación, esta vez, al revisar un escenario comercial de gran éxito que podría afectar directamente las perspectivas de campeonato de los Bucks.

en su El show de Zach Lowe podcast, Lowe e invitado Ian Begley de SNY exploró cómo el Knicks de Nueva York podrían alterar su marco anterior en una posible persecución de Antetokounmpo, tras los informes de Shams Charania de ESPN que los Bucks y los Knicks entablaron conversaciones exploratorias en agosto.

Un escenario ‘semi-plausible’ se vuelve más complejo

El hipotético original de Lowe’s envió a Antetokounmpo y al frente Kyle Kuzmá a los Knicks a cambio de Karl-Anthony Towns y y anunoby. Pero en su escenario actualizado, sugirió Puentes Mikal podría reemplazar a Anunoby, una medida que solo sería posible en febrero una vez que Bridges sea elegible para el comercio.

«El último es este: justo cuando Bridges se vuelve elegible para el comercio, es KAT más Bridges para Giannis y Kuzma, con Bridges deslizándose hacia el lugar de Anunoby». Lowe dijo. «Estoy tratando de imaginar esa plantilla, y para mí es mejor que la que tiene a Anunoby fuera. Confío más en el tiro exterior de Anunoby que en el de Bridges, pero Bridges tiene un poco más de capacidad con el balón. Tal vez eso se maximice con Mike Brown».

Lowe enfatizó que la idea sigue siendo estrictamente teórica, pero argumentó que al menos «vale la pena hablar de ella», particularmente porque Antetokounmpo abordaría una de las mayores fallas defensivas de los Knicks.

Por qué es importante para los dólares

Para los Bucks, la idea de un paquete comercial centrado en Towns and Bridges podría representar uno de los mayores retornos en cualquier posible sorteo de Giannis. Ambos tienen contratos a largo plazo, están en su mejor momento y le darían a Milwaukee una combinación de tamaño, anotación y versatilidad defensiva para seguir siendo competitivos en la Conferencia Este. Después de todo, no tienen ningún incentivo para reconstruirse ya que no tendrán el control de sus selecciones de primera ronda hasta 2031.

«Simplemente creo que la ventaja de tener un jugador entre los cinco mejores de la NBA, que es de élite (bueno, ha fallado un poco a la defensiva, pero sigue siendo muy, muy bueno) y que resuelve el único defecto estructural de que Brunson-KAT sea cazable en defensa… es significativo», dijo Lowe. “Cuanto más lo pensaba, más sentía que al menos necesitabas profundizar en esto”.

Charania informó anteriormente que la ventana de negociación exclusiva de los Knicks con los Bucks expiró, lo que significa que Milwaukee sería libre de involucrarse con otros equipos si la situación evoluciona.

«Esa ventana obviamente está cerrada». Charania dijo en NBA hoy. «Ya no estamos en agosto, ahora estamos en octubre. Si las cosas se reabren durante la temporada con todo este elemento de Giannis Antetokounmpo, esa ventana ya no es exclusiva de los Knicks».

El sólido mercado de Giannis

Si Antetokounmpo alguna vez solicita un intercambio, se espera que a Milwaukee no le falten pretendientes. Lowe nombró el Halcones de Atlanta, Espuelas de San Antonio, Cohetes de Houston, guerreros del estado dorado y ambos equipos de Los Ángeles como franquicias que podrían desafiar a Nueva York en cualquier negociación futura.

Por ahora, los Bucks están concentrados en la próxima temporada y en mantener contento a su dos veces Jugador Más Valioso. Pero como muestra la última idea comercial «semi-plausible» de Lowe’s, el mundo de la NBA continúa preparándose para cualquier escenario que involucre a la piedra angular de la franquicia de Milwaukee.