El nuevo concesionario GAC en Surabaya no es solo una exhibición de automóviles

Surabaya, vivo – Gac Indonesia Amplió oficialmente su alcance comercial abriendo desear Nuevo en Surabaya. Este distribuidor se llama Gac Tunjungan y se encuentra en el área de Jalan Tunjungan.

De pie en un área de 1.800 metros cuadrados, Gac Tunjungan lleva el concepto 3S, a saber, las ventas, el servicio y las piezas de repuesto. La presencia de este distribuidor se conoce como parte de un esfuerzo para proporcionar servicios de movilidad basados ​​en vehículos eléctricos en Java Oriental.

La apertura de este concesionario se realizó a través de la colaboración de cuatro fundadores, a saber, Tung, Lay, Joshua y Galan. Consideraron a Surabaya como una ciudad estratégica para el desarrollo de vehículos eléctricos en Indonesia.

«Surabaya es una ciudad dinámica y progresiva. Queremos proporcionar acceso directo a la gente de Java Oriental a vehículos eléctricos que combinan sofisticación tecnológica, comodidad de conducción y diseño elegante», dijo Tung.

Agregó que el concesionario no solo sirvió como sala de exposición, sino también un símbolo de compromiso a largo plazo. «Gac Tunjungan no es solo una sala de exposición, este es un puente hacia el futuro», dijo.

Gac Tunjungan presenta una serie de productos principales como Hyptec HT, Aion V y Aion Y Plus. Estos modelos se ofrecen con características de confort de cabina y sistemas actualizados de entretenimiento y conectividad.

El CEO de Gac Indonesia, Andry CIU, evaluó que Surabaya tiene un gran potencial como mercado de vehículos eléctricos. «Vemos a Surabaya y Java Oriental como un mercado muy potencial, no solo por el alto poder adquisitivo, sino también la conciencia pública de la importancia de la innovación y la sostenibilidad», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, sábado 6 de septiembre de 2025.

También mencionó que GAC quería introducir más que solo productos automotrices. «Debido a que no solo estamos vendiendo autos, vendemos nuevos estilos de vida», dijo Andry CIU.

Además de las ventas, los servicios después de las ventas también se preparan a través de seis instalaciones de puestos y dos ascensores. Se afirma que este distribuidor puede manejar hasta ocho vehículos por día para su mantenimiento y reparación.