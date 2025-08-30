El nuevo comisionado de LPGA describe la visión audaz para el futuro

Cuando Craig Kessler entró en el papel de Comisiones de LPGA No hace mucho, él conocía el las probabilidades eran empinadas. A los 40 años, con un fondo que abarca Topgolf y el PGA de América, llegó con una determinación tranquila para elevar el golf femenino en medio de una feroz competencia por atención, dólares y compromiso de los fanáticos.

Frente a un paisaje deportivo lleno de gente, rápidamente describió su marco estratégico–Con pilares entrelazados: construir confianza, aumentar la visibilidad del jugador, el crecimiento de la base de fanáticos y asegurar la estabilidad financiera. Estas no son tareas secuenciales, sino fuerzas simultáneas que impulsan el LPGA hacia adelante.

La base del impulso

Para Kessler, la confianza no es solo una palabra de moda; Es el pegamento de la gira. El apoyo del jugador, la confianza del patrocinador y el compromiso de pareja dependen de la confianza, y esa confianza ha comenzado a materializarse. Dentro de su primer mes y medioEl LPGA aseguró un contrato de varios años dando el Copa Fundadores Una casa permanente en Menlo Park. Ese acuerdo solo señala a los atletas y patrocinadores que la gira es ganando estabilidady ambición.

Además de eso, la LPGA lanzó una iniciativa de investigación de fanáticos financiada por un don de donante de siete cifras dirigido a la Fundación LPGA. El objetivo: recopilar datos cualitativos y cuantitativos para alinear mejor los próximos movimientos de la gira con las expectativas de los fanáticos.

El latido del latido de la LPGA son sus atletas, y Kessler sabe que las historias son el alma que da vida a las estrellas. Ya sea a través de la transmisión, las redes sociales o las plataformas de patrocinador, su énfasis está en los atletas que tienen el rendimiento de élite y las narrativas personales convincentes.

«Necesitamos crear estrellas de esas mujeres», dijo. El diagrama de Venn del atletismo y la comercialización de los mejores poseen el Clave para dibujar audiencia sostenida–No solo los observadores casuales, sino los fanáticos y los fanáticos en la creación.

«Nuestro trabajo como equipo de liderazgo en la LPGA será examinar lo que es posible y elegir un par de cosas que vamos a buscar, porque ninguna organización puede asumir demasiado y tener éxito», dijo Kessler. «Vamos a tener que priorizar despiadadamente … Lo primero que vamos a abordar como equipo es descubrir qué apuestas colocar».

Una ola de oportunidad, no un momento singular

Kessler se negó a perseguir una «solución rápida» o encontrar un avance que resuelva todo. En cambio, señaló el impulso entre los deportes femeninos, desde la WNBA hasta NWSL, como prueba de que el LPGA puede compartir una atención creciente. «Estamos en el precipicio de tener nuestro momento innovador de una manera realmente sostenible», declaró.

Al aprovechar las asociaciones con universidades, patrocinadores, emisores y grupos como el canal de golf, el LPGA ahora tiene como objetivo construir el evento de exposición por evento, transmitido por transmisión. Hizo hincapié en que la publicidad y el valor se multiplican cuando las historias de los jugadores (y el valor) pueden florecer a través de múltiples plataformas.

Un área donde Kessler ve el potencial de innovación son las asociaciones, no reinvención. Inspirado en el Sinergia de la WNBA con la NBAVisualiza a los atletas LPGA que aparecen junto con estrellas de PGA en comerciales, iniciativas de medios y campañas públicas. «Exhibamos el nuestro», instó, citando la efectividad de dicha exposición de ligas cruzadas.

También da la bienvenida a entidades amigables para la innovación como Topgolf y TGL, junto con el surgimiento de mujeres y niñas en el golf aficionado, como palancas de crecimiento que pueden alimentar el entusiasmo en la gira profesional.

Soporte de jugadores y endosos

Los jugadores ya están notando el cambio. LPGA destacado Megan KhangUn nativo de Boston, elogió a Kessler por ganar «confianza de los jugadores» y establecer una dirección clara para la gira. Ella subrayó la importancia de las experiencias en persona, destacando cómo los fanáticos (especialmente los juniors) se conectan con los jugadores a través de sesiones de autógrafos e interacciones en el sitio.

Khang también nos recordó que no hay un equivalente de «Caitlin Clark» en el golf femenino, pero hay muchas estrellas relatables y comercializables que esperan ser elevadas. Como dijo, «hay tantos Caitlin Clarks ocultos que los fanáticos no conocen».