El nuevo coche eléctrico de MG falla en secreto

Londres, VIVA – Del mundo del automóvil llegan noticias interesantes. Ser coche electrico Lo último de MG finalmente se filtró al público, pero no de MG en sí, sino de la agencia de pruebas de seguridad de vehículos Euro NCAP.

Lea también: Se inauguró oficialmente el primer concesionario Geely Mainstay en Lippo Mall Kemang



En su último informe, visto por VIVA Otomotif el sábado 18 de octubre de 2025, la agencia mostró accidentalmente fotografías MG S6 EV, un SUV eléctrico que no ha sido lanzado oficialmente.

Aunque las fotografías que circulan muestran el estado del coche tras la prueba de choque, esta filtración es suficiente para proporcionar una imagen clara del diseño exterior y parte del interior.

Lea también: Mifa 7 y Mifa 9 de fabricación local enviados a los consumidores, ¿pueden alterar el dominio de Alphard?



Desde la apariencia frontal, el MG S6 EV parece tener un estilo similar al modelo S5, con una pequeña parrilla en la parte inferior del parachoques y faros separados combinados con luces LED de conducción diurna de estilo moderno.



El MG S6 EV se filtró durante la prueba de choque EURO NCAP.

Lea también: Chery registra en secreto vehículos comerciales en Indonesia



La parte trasera tiene un aspecto elegante con las luces traseras conectadas por una barra de luces, que a primera vista recuerda el diseño del Mercedes-Benz EQA, pero con un patrón de iluminación más complejo. Otros elementos interesantes son el parachoques negro y el elegante difusor que añaden una impresión deportiva.

En cuanto al interior, aunque aún no hay fotos oficiales, las tomas de la prueba de choque muestran varios detalles importantes: un volante de forma cuadrada, una gran pantalla de información y entretenimiento en el centro del tablero y un head-up display en la parte superior. Esta combinación da una impresión futurista típica de los coches eléctricos modernos.

En cuanto a la seguridad, MG no parece estar jugando. El MG S6 EV recibió una calificación de cinco estrellas de Euro NCAP, con una puntuación del 92 por ciento en protección de ocupantes adultos, 85 por ciento en niños, 84 por ciento en usuarios vulnerables de la carretera y 78 por ciento en sistemas de asistencia al conductor.

Aún no hay información oficial sobre el rendimiento, pero el informe Euro NCAP confirma que el MG S6 EV vendrá en variantes de tracción en dos y cuatro ruedas. Es probable que el modelo base utilice un único motor con alrededor de 228 CV y ​​350 Nm de par.

Se rumorea que MG lanzará oficialmente el S6 EV a finales de noviembre de 2025, por lo que el público no tendrá que esperar demasiado para ver la versión final.