El nuevo coche de Toyota ha sido registrado en Samsat Jakarta

Yakarta, VIVA – Signos de la aparición de un coche nuevo. toyota en Indonesia está ganando fuerza, esta vez procedente del segmento de monovolúmenes bajos. Una indicación de esto puede verse en la aparición de un código misterioso en datos oficiales del gobierno que supuestamente se refiere a Toyota veloz Híbrido.

De la búsqueda de VIVA Otomotif, lunes 13 de octubre de 2025, el código del vehículo aparece en la página de Samsat Impuesto Vehículos de motor de Yakarta. Este reglamento es la base para la imposición de impuestos sobre vehículos de motor y equipo pesado, incluida la lista NJKB o Valor de venta de vehículos de motor.

Los dos códigos que aparecen son W102RELBVFJ1.5QHVCVT y W102RELBVFJ15QHVCTSS. Cada uno tiene un valor NJKB de 271 millones de IDR y 291 millones de IDR.

Cuando se hace referencia al patrón de código de Toyota, las letras «HV» generalmente se refieren al sistema del vehículo híbrido. Esto quiere decir que es muy probable que las dos variantes sean modelos Veloz que lleven tecnología híbrida.

Con este valor de NJKB, el precio de venta en el mercado seguramente será mayor después de agregar otros costos como impuestos, margen del distribuidor y administración. Los precios estimados en carretera podrían alcanzar el rango de 350 millones de IDR a 400 millones de IDR.

Se cree que la presencia del Veloz Hybrid es la estrategia de Toyota para fortalecer su línea de electrificación en Indonesia. Anteriormente, Toyota ya había presentado variantes híbridas en modelos como el Yaris Cross, Corolla Cross e Innova Zenix.

Si es cierto que Veloz estará disponible en versión híbrida, entonces la competencia en el segmento de los monovolúmenes será aún más reñida. Esto desafiará a competidores como el Honda BR-V, Mitsubishi Xpander y Suzuki Ertiga, que ya utilizan tecnología híbrida.

Se espera que el Veloz Hybrid ofrezca una combinación de alta eficiencia de combustible y rendimiento potente. Con el apoyo de un motor eléctrico, este automóvil también brindará una experiencia de conducción más suave y con mayor capacidad de respuesta.

El director adjunto de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, dijo que el lanzamiento del Veloz Hybrid es solo cuestión de esperar. También mencionó que la producción de automóviles respetuosos con el medio ambiente ha llegado a su etapa final.