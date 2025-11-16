El nuevo coche de Chery puede viajar de Yakarta a Bali sin parar en una gasolinera

Rikuhu, Viva – fabricante de automóviles chino, cherylanzó oficialmente su sedán más nuevo, Chery Fulwin A9L Glory (AWD). Este coche está llamando la atención porque se afirma que es capaz de recorrer una distancia de más de 2.500 kilómetros con una sola carga y combustible, suficiente para un viaje de ida y vuelta desde Yakarta a Bali sin parar en una gasolinera.

Lea también: ¡Este SUV eléctrico se puede pedir sin necesidad de sangría!



El Fulwin A9L es el modelo insignia de la línea Chery Fulwin y se comercializará a nivel mundial con el nombre de Exeed ES7. Este coche tiene un precio de entre 181.900 y 236.900 yuanes, o entre 400 y 525 millones de IDR, dependiendo de la variante elegida.

Desde una perspectiva técnica, el Fulwin A9L utiliza el sistema híbrido enchufable Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0. Este sistema combina un motor de gasolina de 1,5T con un motor eléctrico para producir la máxima eficiencia y potencia.

Lea también: Los coches eléctricos siguen siendo los favoritos en Jabodetabek



El motor de gasolina tiene una potencia de 115 kW, mientras que la variante monomotor es capaz de alcanzar 275 kW (374 CV) con un par de 530 Nm. Toda la potencia se canaliza a través de la transmisión DHT Pro, un avanzado sistema híbrido fabricado por Chery.

Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaDomingo 16 de noviembre de 2025, la batería utilizada es una pala cuadrada Kunpeng con una capacidad de 33,67 kWh. Con la combinación del sistema híbrido, este coche puede recorrer una distancia puramente eléctrica de hasta 260 km y un total combinado de más de 2.500 km.

Lea también: Wuling vuelve a hacer un gran avance, pero no vende coches



En términos de diseño, el Fulwin A9L tiene un aspecto elegante con una parrilla frontal cerrada y largas luces LED en la parte delantera. Este automóvil también tiene un coeficiente de resistencia al aire de 0,23 Cd, lo que ayuda a la eficiencia del combustible y la estabilidad de conducción.

El interior ofrece un ambiente lujoso con una pantalla completamente digital y una pantalla táctil flotante en el centro del tablero. También se incluyen elementos de confort como carga inalámbrica, calefacción de asientos y masaje para los pasajeros traseros.

En términos de seguridad, este coche está equipado con un sistema LiDAR y tecnología de asistencia al conductor Falcon 500 y Falcon 700. Estas dos características aumentan las capacidades semiautónomas y la seguridad en diversas condiciones de la carretera.

Con su diseño moderno, excelente kilometraje y tecnología de vanguardia, el Chery Fulwin A9L es un fuerte competidor en el mercado mundial de sedán híbrido. Este automóvil también confirma la ambición de Chery de fortalecer su posición en la industria automotriz mundial.