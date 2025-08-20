El nuevo CEO de PGA Tour insinúa el deseo de sacudir el deporte

El nuevo jefe de PGA Tour Piensa que es el momento adecuado para que el deporte tome un gran swing.

Hablando con los periodistas el miércoles en una conferencia de prensa en Atlanta, Tour de PGA CEO Brian Rolapp Anunció la formación de un comité que examinaría el modelo competitivo de la organización, al tiempo que identifica formas de involucrar a los fanáticos con más frecuencia, al tiempo que encuentra formas para que más jugadores superiores compitan juntos. Tiger Woods fue nombrado para presidir el nuevo grupo.

«El objetivo no es un cambio incremental», dijo Rolapp. «El objetivo es un cambio significativo».

Si bien es probable que el deporte y sus diversos torneos continúen en su forma actual en el futuro previsible, las elecciones que hace el comité podrían tener implicaciones para NBCUniversal y Versant, la compañía programada para ser escindidas por ello; Paramount Skydance; y ESPN de Walt Disney Co., todos los cuales tienen ofertas de derechos de los medios para mostrar eventos de PGA Tour. Todos tienen acuerdos con PGA Tour que duran hasta 2030. Versant, que opera el canal de golf, puede ser más sensible que los demás.

«Creo que sus socios de medios son un componente tan importante para el deporte. Somos afortunados de tener buenos que sean adquiridos en el deporte, que se preocupan por ello. Pero como cualquier deporte, PGA Tour no es diferente, la gran mayoría de las personas que lo experimentan a través de los medios de comunicación, a través de la televisión y la transmisión cada vez más», dijo Rolapp. «Obtener esa parte de la ecuación correcta en cuanto al alcance y la distribución, en cuanto al valor de producción, en cuanto a tener los socios adecuados para hacer eso bien, equilibrándolo todo con la comercialización, lo que sé que ha sido un tema candente en este deporte, ya que en todos los deportes, creo que es extremadamente importante».

El negocio de PGA Tour es fuerte, pero «hay mucho más que debemos hacer, mucho más que necesitamos cambiar en beneficio de los fanáticos, los jugadores y nuestros socios», dijo Rolapp. El nuevo comité «diseñará el mejor modelo competitivo de golf profesional en el mundo en beneficio de los fanáticos, los jugadores y sus socios de PGA Tour. Está dirigido a un repleto holístico de cómo compitimos en la gira. Eso incluye la temporada regular, postemporada y fuera de temporada».

Rolapp es conocido por Su perspicacia en el análisis y la configuración de los derechos de los medios. Anteriormente fue el jefe de medios y negocios de la NFL, y ejerció una gran influencia sobre dónde se ven los juegos de la liga. Durante su mandato, la NFL experimentó con nuevos lugares como Netflix y YouTube, incluso mientras mantenía los lazos tradicionales con CBS, Fox, NBC y Disney’s ESPN. Bajo sus Aegis, la Liga de Fútbol estableció una cláusula de exclusión Para sus acuerdos actuales a largo plazo con las grandes compañías de medios tradicionales y Amazon Eso permite un redibujado de términos después de la temporada 2029. El acuerdo permitiría a la NFL, presumiblemente, expulsar aún más ingresos de los medios de comunicación en una época en que los deportes es el mayor impulsor de la economía, dada su capacidad para generar la gran y la vista simultánea que los anunciantes continúan anhelados.

El ejecutivo dijo que quería concentrarse en conseguir que «los mejores jugadores de la gira compitan juntos con más frecuencia en eventos que se sienten especiales para los fanáticos y se sienten especiales para los jugadores», mientras que la competencia se mantuvo «fácil de seguir». También sugirió que estaba interesado en crear una sensación más grande de «escasez» en torno a los eventos de PGA Tour.

«Quedan muy pocas cosas en este país que puedan agregar a millones y millones de personas haciendo una cosa en una experiencia comunitaria», dijo Rolapp. «Creo que esa es la perspectiva que traes es que necesitas competir por la atención y el tiempo de las personas, y necesitas traerles algo digno de ese tiempo que en realidad se está llevando en numerosas direcciones».

El nuevo CEO minimizó el potencial de PGA Tour para fusionarse con Liv Tour, una transacción a la que las organizaciones acordaron en junio de 2023. «Creo que me voy a centrar en lo que puedo controlar», dijo Rolapp. «Te ofrecería que la mejor colección de golfistas del mundo está en la gira PGA. Creo que hay un montón de métricas que demuestran que, desde clasificaciones hasta audiencia, lo que quieras elegir. Voy a apoyarme en eso y fortalecer eso».