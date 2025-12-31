El nuevo capítulo del barco que hizo desaparecer al aprendiz Valencia y a su hijo ahogados en Labuan Bajo

Manggarai Occidental, VIVA – La policía de West Manggarai Resort, East Nusa Tenggara, a través de la Unidad II Satreskrim y la Unidad Gakkum Satpolairud inició oficialmente una investigación sobre el caso de ahogamiento. bote Tour KM Putri Sakinah en las aguas. Pulau Padar, Labuan Bajo, viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche.

El jefe de la policía regional de NTT, inspector general de policía Rudi Darmoko, a través del jefe de relaciones públicas de la policía regional de NTT, el comisario de policía Henry Novika Chandra, destacó que esta medida demuestra la seriedad de la policía en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.

«La Policía Nacional está comprometida a atender cada incidente accidente mar de manera profesional, transparente y responsable. «La investigación se llevó a cabo para revelar los hechos objetivamente y determinar si hubo elementos de delito o actos criminales en este incidente», dijo el comisionado de policía Henry Novika Chandra, diciendo que la investigación sobre este accidente marítimo se llevó a cabo oficialmente a partir del miércoles 31 de diciembre de 2025.

«La policía de West Manggarai ha presentado un aviso de inicio de investigación (SPDP) a la Fiscalía del distrito de West Manggarai», dijo Novika Chandra.

La presentación del SPDP marca el inicio oficial de la etapa de investigación. «Los investigadores examinarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, además de realizar una investigación en profundidad sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima», dijo.

Según los resultados de la inspección inicial, el barco semi pinisi KM Putri Sakinah experimentó una falla en el motor mientras navegaba de la isla Kalong a la isla Kalong. Isla Padar. El barco no pudo maniobrar y fue golpeado por grandes olas hasta volcar y hundirse en el estrecho de Padar.

Las malas condiciones meteorológicas y las altas olas empeoraron la situación, dificultando las labores de rescate independientes. En esta tragedia, siete pasajeros fueron rescatados, una víctima murió y el Equipo Conjunto SAR aún busca intensamente a otras tres personas.

El incidente del KM Putri Sakinah se suma a la larga lista de accidentes de barcos turísticos en las aguas de Labuan Bajo y la zona del Parque Nacional de Komodo. A lo largo de 2024 y 2025 se registraron al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas. La mayoría de ellos ocurrieron en aguas de las islas Padar, Komodo y Rinca debido al mal tiempo o problemas técnicos con el barco.

«En nombre de la Policía Regional de NTT, expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas que murieron. También rezamos para que las víctimas que aún están siendo buscadas sean encontradas pronto», dijo el comisionado de policía Henry Novika Chandra.