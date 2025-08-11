¿El nuevo avión de sermones de China aparece al público, los competidores J-50 o los sofisticados drones de combate?

VIVA -El mundo militar se sorprendió nuevamente por la aparición de nuevas imágenes que se cree que muestran la prueba de vuelo combatiente El último sigilo artificial Porcelana.

Leer también: ¡El jet de combate más mortal del mundo en 2025, el número 6 se convirtió en el arma pilar de Indonesia!



El diseño no tiene cola, una forma futurista y tecnología que supuestamente es equivalente o incluso más allá del avión de sexta generación hace que muchas partes se pregunten: si este es el avión de combate más nuevo o precisamente dron temporal ¿Autonomía de la nueva generación?

Al informar desde TWZ, la aparición de este avión se convirtió en una señal de que Beijing continuó estimulando el desarrollo de la tecnología aeroespacial militar con una velocidad extraordinaria. Desde el sofisticado programa de aviones no tripulados hasta futuros aviones de combate tripulados, los pasos de China son cada vez más agresivos de rivalizar con las fuerzas aéreas de grandes países como los Estados Unidos.

Leer también: China inició una conferencia rara en medio de la economía lenta y la presión política



Al menos cinco fotos de este misterioso diseño han estado circulando en el ciberespacio. Aunque no está claro dónde y cuándo se toma la imagen, la calidad y el ángulo de disparo recuerdan el primer patrón de fuga cuando China presenta su nuevo avión de combate sigiloso en el pasado.

Hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial de si este avión tiene una cabina o no. Sin embargo, una serie de características de diseño indican que el tamaño es bastante grande y es capaz de transportar combustible y armas en cantidades significativas.

Leer también: ¡El avión de combate más difícil cayó, número 2 en Indonesia!



El siguiente es un detalle interesante que se reveló con éxito a partir de la aparición de este misterioso avión.

Características del diseño de aeronaves

Tiene un hocico delantero y fuselaje delantero, mezclando con alas montadas en el medio del cuerpo del avión.

Sotos anchos en forma de alas con extremos interrumpidos, así como un borde posterior con configuraciones de formación de extensión triangular similares a la letra W.

No tiene un estabilizador vertical o una superficie de cola separada.

El cuerpo de la aeronave es amplio, tiene el potencial de transportar combustible y armas internas.

Visto usando una rueda de aterrizaje de tipo de triciclo, posiblemente con una rueda de doble nariz que generalmente es propiedad de un diseño de aeronave de peso pesado o para operaciones de portaaviones.

Equipado con datos de aire en la nariz, una característica especial de los aviones en el nivel de prueba de vuelo inicial.

La parte posterior de la aeronave tiene dos protuberancias que indican una configuración de doble motor.

Supuestamente un avión de combate tripulado

Si tiene una cabina, este avión puede ser un competidor directo de Shenyang J-XDS o J-50, muy probablemente producido por Chengdu Aircraft Corporation.

El diseño tiene similitudes con J-36, especialmente en la nariz, el fuselaje delantero y la configuración de entrada. Podría ser una versión más pequeña que J-36 pero con dos máquinas, que se centra en el papel del combate tradicional.

El potencial como una generación de sexto tamaño de chorro de combate o incluso un avión que está optimizado para los portaaviones.

El dron sofisticado de un dron de combate sofisticado

Algunos observadores consideran que esta aeronave es una variante del programa de combate colaborativo de aviones chino (CCA), o conocido como el dron de ‘Wingman leal’.

Se estima que tiene altas capacidades autónomas para operar de forma independiente o apoyar aviones de combate tripulados.

En la comunidad de aviación china, este dron es apodado ‘Copa de té’ (taza de té), mientras que un avión tripulado se llama ‘té de té’ (tetera).

Su apariencia está cerca de las imágenes satelitales que muestran cinco diseños de CCA diferentes en la base militar de Fang, las afueras de Beijing.

Cuatro de ellos tienen un diseño de cola con alas delta modificadas, mientras que el otro usa alas y colas convencionales.

Se espera que Beijing muestre estos diseños en un desfile militar el 3 de septiembre, para coincidir con el 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Además de este avión, las imágenes satelitales también muestran la existencia de cientos de vehículos militares, incluidos los lanzamientos de misiles balísticos y otros drones de combate como GJ-11 Sharp Sword.

La presencia de varios diseños de CCA muestra la estrategia PLA para combinar operaciones de aeronaves tripuladas y no tripuladas en la futura doctrina de combate.

Hasta ahora, el misterio sobre la identidad original de este avión no se ha resuelto. ¿Será un rival duro para otros aviones de combate de la sexta generación en el mundo, o encabezó la flota de drones de combate autónomo chino? Es probable que la respuesta se revele en los próximos meses.