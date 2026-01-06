El nuevo automóvil híbrido de Toyota pronto estará disponible en los concesionarios, con un precio de 400 millones de IDR

Canadá, VIVA – Toyota anuncia oficialmente los precios Toyota RAV4 año modelo 2026 en Canadá. Este popular SUV ahora ha dado un gran paso al ofrecer solo opciones de motor híbridoya no ofrece variantes de gasolina pura como antes.

Lea también: China entra en el top 5 de gigantes automotrices del mundo



citado VIVA Automotriz de ConduciendoMartes 6 de enero de 2026, aun así, el precio básico no aumentó demasiado. La variante más barata del Toyota RAV4 LE AWD 2026 tiene un precio de 37.500 dólares canadienses o, si se convierte, ronda los 457 millones de IDR. Si se incluye la mayor parte de los costes adicionales, se trata de unos 41.158 dólares canadienses, el total equivale a unos 502 millones de IDR.

En comparación con el RAV4 Hybrid 2025 del mismo modelo, se dice que el aumento ronda los 17 millones de IDR. Teniendo en cuenta que ha habido mejoras en la tecnología, la potencia, así como actualizaciones en el interior y las características, este aumento todavía se considera bastante razonable.

Lea también: RB17, el hipercoche loco de Red Bull al que no le importan las carreteras



Sin embargo, cabe señalar que, como ya no existe una versión de gasolina más barata, esta variante híbrida se convierte automáticamente en el precio de entrada más bajo para los consumidores que quieran poseer un RAV4.

Anteriormente, los consumidores aún podían elegir un RAV4 no híbrido con un precio ligeramente más asequible. Esto da la impresión de que los precios han aumentado mucho, aunque en términos de «manzanas con manzanas», la diferencia entre las variantes híbridas no es tan grande.

Lea también: Consigue una subvención para moto o coche, ¿hay que pagar gastos de traslado?



Lo que realmente llama la atención es la variante superior. El Toyota RAV4 Limited AWD Hybrid 2026 tiene ahora un precio de alrededor de 55.658 dólares canadienses, o el equivalente a alrededor de 678 millones de IDR, un aumento bastante significativo en comparación con el modelo 2025, que ronda los 619 millones de IDR.

Asimismo, el RAV4 Hybrid XSE AWD con el paquete tecnológico, que ahora alcanza alrededor de 684 millones de IDR, desde el rango anterior de 612 millones de IDR. Debido a que todas las versiones híbridas utilizan el mismo sistema de propulsión básico, se recomienda a los consumidores que elijan la variante según sus necesidades de funciones.

Para la versión híbrida enchufable, incluido el modelo deportivo de estilo GR Sport, Toyota aún oculta información sobre los precios y la anunciará en otro momento.

A pesar del aumento de precio, se cree que Toyota no tendrá dificultades para vender el nuevo RAV4. La demanda de este SUV siempre ha sido alta, además su estatus actual como un modelo nuevo con tecnología más moderna y producido en Canadá, significa que se prevé que el interés de los consumidores aumente.