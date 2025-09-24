El nuevo auto eléctrico Mitsubishi está listo para ser vendido, por lo que Ioniq 5 competidores

Londres, Viva – Mitsubishi Motors finalmente abrió la voz de la pregunta móvil La última electricidad. El fabricante japonés se aseguró de que Eclipse Cross Bev estuviera listo para lanzarse en Europa antes de finales de 2025. Este automóvil se producirá en la fábrica Renault Electricity Duai, Francia, a través de la cooperación con el Grupo Renault.

Leer también: COCHOS CON EL DEPARTAMENTO DE TNI A TRAVÉS DEL CORREDOR TRANSAKARTA 13 PASA DE PASA, PUSPOM



Eclipse Cross Bev es el paso continuo de Mitsubishi en la estrategia de electrificación global. Anteriormente, habían presentado modelos ecológicos como ASX, Colt, a Grandis. Esta vez, Mitsubishi vino con un SUV eléctrico puro más moderno.

Con respecto al rendimiento, este automóvil está equipado con una batería de 87 kWh con una distancia de hasta 600 km. La fuerza alcanza 160 kW con 300 nm de torque. No se pierda, hay una función de DC 150 kW de carga rápida que puede cargar la batería rápidamente.

Leer también: Use un auto pHEV pero rara vez se dice, ¿cuál es el efecto?





Mitsubishi Eclipse Cross EV

La función de conducción de un pedal también está disponible para facilitar el conductor. Junto con la elección de los modos de frenado regenerativo, las experiencias de conducción se vuelven más prácticas y eficientes. Adecuado para su uso en la ciudad o viajes largos.

Leer también: Mire el contenido del garaje Wahyudin Moridu, ex miembro de DPRD de Gorontalo cuya evaluación es menos



Desde la apariencia exterior, Eclipse Cross Bev lleva el típico lenguaje de diseño de escudo dinámico de Mitsubishi. La parte posterior está hecha con una fuerza hexagonal futurista. La impresión deportiva se está fortaleciendo con ruedas de aleación de 20 pulgadas.

Al ingresar a la cabina, los matices de «Sporty and Modern» se sienten inmediatamente. Los asientos están recubiertos con puntadas de motivos de diamantes, mientras que la iluminación ambiental se puede ajustar hasta 48 colores. También hay un techo de vidrio panorámico electrocromático que hace que el interior sea más lujoso.

Para asuntos de entretenimiento, Eclipse Cross Bev se ha integrado con Google integrado. El sofisticado sistema de seguridad también está presente para proporcionar una sensación de seguridad al conducir. Mitsubishi realmente enfatizó la comodidad y la seguridad en este automóvil.

Citado Viva Automotive de RisetaMiércoles 24 de septiembre de 2025, este SUV eléctrico está diseñado para viajes de uso flexible, tanto diario como largo. Mitsubishi incluso preparó una versión de mediana distancia con un precio de billetera más amigable en 2026. Es decir, la elección para los consumidores será más extensa.

Eclipse Cross Bev claramente será un nuevo retador en el mercado europeo de SUV Electric. Este modelo se enfrentará directamente con Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, a Renault Mégane E-Tech. Mitsubishi Confident puede robar la atención con diseños japoneses y la calidad de la producción europea.