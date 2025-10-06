El nuevo auto BYD se lanzará, se necesitan 1,4 litros de gasolina por cada 100 km

Australia, Viva – Fabricante de automóviles de China, BydLa expansión más agresiva de los vehículos de electrificación en el mercado global. Después del éxito con una serie de modelos de SUV eléctricos, BYD ahora asegura que traerá SEALION 5, un SUV híbrido enchufable (PHEV) de tamaño mediano al mercado australiano a principios de 2026.

Reportado por Viva Automotive de Carexpert, lunes 6 de octubre de 2025, este automóvil formará parte de los cuatro nuevos modelos BYD que están listos para deslizarse en la tierra del Canguro. Con una longitud de 4,735 mm, el Sealion 5 es ligeramente más grande que el Toyota RAV4 y Nissan X-Trail, así como un delgado superior que el Mitsubishi Outlander.

Cuando esté oficialmente presente, Sealion 5 ocupará una posición bajo el SEAL 8 PHEV, que es más grande, mientras completa la familia SUV BYD con Sealion 6 y Sealion 7.

Al igual que los dos modelos anteriores, Sealion 5 solo ofrece una configuración de cinco asientos, mientras que Sealion 8 serán los primeros siete pasajeros BYD en Australia.

Desde el lado del mercado, Sealion 5 se enfrentará directamente con Mitsubishi Outlander Phev, así como otros SUV chinos como Geely Starray EM-I y Chery Tiggo 7 Super Hybrid. No solo eso, Toyota también presentará la última generación de RAV4 PHEV en 2026, aunque se predice que aumentará a 6,000 dólares australianos, por lo que es una opción más premium que los productos BYD.

En el mercado interno chino, Sealion 5 se conoce como BYD Song Pro y se vende a partir de ¥ 102,800 o alrededor de Rp215 millones. Aun así, el precio de la versión australiana será más alto para ajustar las especificaciones e impuestos locales.

Este automóvil utiliza un motor de gasolina de cuatro cilindros de 1.5 litros combinado con un motor eléctrico y una transmisión CVT, produce una potencia combinada de 173 kW y puede acelerar 0-100 km/h en 8.3 segundos.

BYD ofrece dos variantes de batería, a saber, 12.9 kWh con una distancia eléctrica de 61 km (WLTP) y 18.3 kWh que pueden tomar hasta 94 km. Se afirma que el consumo de combustible es de solo 1,4 litros por 100 km.

Las características estándar son bastante completas, que incluyen luces LED de estilo «dragón», ruedas de aleación de 18 pulgadas, bastidores de techo integrados, portada trasera eléctrica y pantalla multimedia de 12.8 pulgadas (o 15.6 pulgadas para la variante más alta) con conectividad móvil y navegación por satélite.

Para no olvidar, Sealion 5 está equipado con sofisticados sistemas de seguridad como AEB, control de crucero adaptativo, asistencia de carril y alerta de tráfico de cruce trasero.