El nuevo agente libre disponible ‘en camino’ hacia los Chiefs, se espera que firme

El Jefes de Kansas City podría estar al borde de una reunión, ya que el ex tackle ofensivo novato no reclutado ese polo Se informa que se dirige a KC para discutir la firma de un equipo de práctica antes del enfrentamiento de la Semana 8 contra el Comandantes de Washington.

«Fuente: OT Esa Pole estará en camino a Kansas City esta noche», reportero de A-to-Z Sports Kansas City Charles Goldman retransmitido la tarde del 24 de octubre.

Goldman añadió que «si todo va bien, mañana estará en el equipo de práctica de los Chiefs».

El polaco comenzó su NFL carrera con KC esta primavera, uniéndose a la organización como UDFA. Después de impresionar durante las OTA y el campo de entrenamiento, Pole estuvo a punto de formar parte de la lista de 53 hombres.

Goldman incluso dio un pequeño dato sobre lo cerca que estuvo el destacado novato de sobrevivir a la reducción.

“Cuando los Chiefs liberaron a Pole durante los cortes de 53 hombres, le dijeron que era el hombre número 54 y que realmente querían que volviera al equipo de práctica”, compartió el reportero de KC. Recordando: “El [New York] Chorros lo reclamó entonces, pero ahora [the Chiefs] tener otra oportunidad”.

Dado el interés mutuo entre Pole y Kansas City, es muy probable que el novato regrese con un contrato de equipo de práctica tan pronto como el 25 de octubre. renunciado por los Jets el 23 de octubre y desde entonces ha aprobado las exenciones el día 24.

Ahora, Pole es libre de firmar con cualquier organización que desee, de ahí la posible reunión de KC.

A los Chiefs les vendría bien una profundidad de tackle ofensiva adicional después de las últimas noticias de la Semana 8 sobre Josh Simmons

Una de las grandes historias en torno a Kansas City durante la última semana ha sido la misteriosa ausencia del tackle izquierdo novato Josh Simmons. Hubo un gran actualización sobre la próxima disponibilidad de Simmons el 24 de octubre, justo antes de la noticia de una posible reunión de polacos.

“Tackle izquierdo novato jose simmonsSe espera que la selección de primera ronda de 2025 de los Kansas City Chiefs se reincorpore al equipo en unas pocas semanas, dijeron las fuentes a ESPN”. reportó que ESPN venció al reportero Nate Taylor el viernes por la noche.

No es coincidencia que Pole venga ahora a la ciudad y el momento no podría ser más perfecto.

Los Chiefs necesitarán profundidad de tackle ofensivo adicional con Simmons atendiendo lo que se ha descrito como una “situación familiar”. ¿Y quién mejor que un jugador que pasó toda la primavera y el verano aprendiendo el libro de jugadas y el sistema ofensivo de Kansas City?

Si Pole realmente firma con los Chiefs, es posible que KC tenga que enviar a los Jets una canasta de regalo por separarse del novato en el momento ideal.

Se espera que Jaylon Moore sea titular para los Chiefs como tackle izquierdo frente a los Commanders en la semana 8

Con Simmons lejos del equipo y Jawan Taylor ocupando la posición de tackle correcta, veterano Jaylon Moore Una vez más sustituirá a los Chiefs como tackle izquierdo contra los Commanders en la Semana 8.

Moore ha actuado muy bien durante las últimas dos semanaspero Washington debería ofrecer una nueva prueba. el primero 49ers de San Francisco El suplente fue contratado inicialmente para ser el nuevo tackle izquierdo titular de los Chiefs, pero eso fue antes de que Simmons cayera ante ellos en el draft.

Le da a Kansas City profundidad confiable y seguridad en la posición, y ahora los Chiefs intentarán convencer a Pole para que firme para poder prepararlo para que haga lo mismo.