El novelista húngaro Laszlo Krasznahorka gana el Premio Nobel de Literatura







El Premio Nobel 2025 El premio de la Licenciatura en Literatura ha sido otorgado al autor húngaro Laszlo Krasznahorkai “por su convincente y visionaria obra que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, anunció el jueves la Academia Sueca.

«En ‘Herscht 07769` no nos encontramos en una pesadilla febril en los Cárpatos, sino más bien en un retrato creíble de una pequeña ciudad contemporánea en Thuringen, Alemania, que sin embargo también está afligida por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados. Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro, escrito en una sola aliento, sobre la violencia y la belleza «imposiblemente» unidas», el Academia Sueca dicho.

Nacido en 1954 en Gyula, una pequeña ciudad en el sureste de Hungría cerca de la frontera con Rumania, Krasznahorkai llamó la atención por primera vez con su primera novela ‘Satantango’ en 1985. La novela, ambientada en una remota zona rural, se convirtió en una sensación literaria en Hungría y lo estableció como una voz importante en la literatura centroeuropea, informó ANI.

La Academia destacó que Krasznahorkai es un escritor épico de tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, caracterizado por el absurdo, el exceso grotesco y una profunda exploración de la desesperación humana. Sus obras a menudo combinan visiones sombrías y apocalípticas con belleza lírica, arrastrando a los lectores a complejos dilemas morales y existenciales.

Krasznahorkai también se ha inspirado en Asiaespecialmente Mongolia y China, en libros como ‘El prisionero de Urga’ y ‘Destrucción y dolor bajo los cielos’, ampliando el alcance geográfico y temático de sus escritos, informó ANI. Según CNN, la fallecida ensayista estadounidense Susan Sontag lo llamó el “maestro contemporáneo del apocalipsis”, con novelas ambientadas en temblorosas aldeas de Europa Central donde la gente busca significado en símbolos esparcidos por un mundo impío.

El Premio Nobel de Literatura, considerado el máximo honor literario internacional, ha sido otorgado 117 veces a 121 galardonados entre 1901 y 2024, reconociendo escritos en más de 20 idiomas, incluido el bengalí. Anterior galardonados Entre ellos se encuentran Rabindranath Tagore (1913), Toni Morrison (1993) y Albert Camus (1957).

(Con entradas ANI)





