El novato intocable podría ser cambiado

Getty

El Yankees de Nueva York finalmente puede estar listo para hacer lo impensable: poner Jasson Domínguez en el bloque comercial.

Durante años, Domínguez ha sido tratado como intocable en las conversaciones comerciales, un Joya de la corona del sistema anunciado como «el marciano» y la cara futura de la franquicia. Pero a medida que la temporada 2025 termina, está surgiendo un sentido creciente de que los Yankees podrían estar dispuestos a escuchar este invierno.

De intocable a prescindible

Jon Heyman del New York Post Shook Yankee Universe esta semana etiquetando a Domínguez como un «candidato comercial realista de temporada baja». Su razonamiento fue contundente: la principal perspectiva Spencer Jones está casi listo, y Domínguez ha «decepcionado defensivamente».

Los números respaldan eso. Si bien el bate de Domínguez no se ha cratado por completo, su línea de corte .257/.330/.386 sobre 389 apariciones en el plato apenas grita «piedra angular». Además, ha perdido el tiempo de juego en los últimos meses para Trent Grishamquien se ha ganado en silencio un papel más importante. Grisham llegará a la agencia libre después de la temporada, junto con Cody BellingerPero los Yankees ya pueden estar mirando a Jones como el próximo hombre.

Jones, quien ha lanzado 31 jonrones combinados en Double-A y Triple-A este año, ofrece truenos zurdos con un guante Scouts Believe que es superior a Domínguez’s. Si los Yankees piensan que Jones puede manejar el centro o el campo izquierdo a tiempo completo, deja a Domínguez sin un papel claro.

La verdadera bandera roja viene en defensa. Según Statcast y FangraphsEl juego de Domínguez en el jardín izquierdo ha sido un problema en 2025. Ha registrado 724 entradas en la izquierda, produciendo una brutal -9 outs por encima del promedio y -7 corridas defensivas guardadas. Su valor general de campo esta temporada se encuentra en -7.3 carreras por el cálculo de Fangraphs. Eso lo coloca solo en el tercer percentil entre los defensores del jardín.

La defensa crea el dilema

Incluso el estadísticas de nivel de superficie Revela la misma historia. El porcentaje de campo de Domínguez en la izquierda ha mejorado de .957 en 2024 a .988 este año, pero las métricas avanzadas dicen la verdad: los errores son menos dañinos que su rango pobre. Su rango funciona (RNGR) se registró en -4 para la temporada, con un UZR/150 de -19.3. En pocas palabras, las pelotas están llegando donde no deberían.

Esa deficiencia pica aún más porque los Yankees han sufrido muchos errores defensivos en los últimos años. Después de ver los sueños de postemporada acortados por una defensa descuidada, la oficina principal puede no estar dispuesta a apostar nuevamente.

Si los Yankees colgan a Domínguez, el mercado sería feroz. Solo tiene 23 años, todavía publica velocidades de salida de élite, funciona bien y tiene un lado legítimo de cinco herramientas si refina su trabajo de guantes. Los equipos lo verían como un candidato de ruptura posterior al hipo, similar a cómo los Bravos una vez se vendieron en lo alto Cristian Pache para aterrizar a Matt Olson.

Para los Yankees, la pregunta se convierte en uno de tiempo. ¿Se quedan con el sueño de Domínguez cumpliendo su facturación «marciana» en rayas, o cobran el talento probado de las grandes ligas para parchear los agujeros de la lista? Con Spencer Jones en ascenso y el juez de Aaron encerrado a largo plazo, Domínguez puede ser el hombre extraño.

Los comentarios de Heyman están lejos de ser una garantía, pero abren la puerta a una conversación que los fanáticos de los Yankees nunca pensaron que habrían. Después de años de ser el futuro protegido, Jasson Domínguez pronto podría convertirse en la clave para remodelar el presente de los Yankees.