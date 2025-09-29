El novato de Phoenix Suns cuenta con rasgo que Devin Booker no se le permitió tener


Phoenix Suns Center Khaman Maluach en la liga de verano

Las Vegas, Nevada – 11 de julio: Khaman Maluach #10 de los Phoenix Suns acelera la cancha contra los Washington Wizards en la segunda mitad de un partido de la Liga de Verano de la NBA de 2025 en el Centro Thomas & Mack el 11 de julio de 2025 en Las Vegas, Nevada. Los Suns derrotaron a los Wizards 103-84. Nota para el usuario: el usuario reconoce expresamente y acepta que, al descargar y / / o usar esta fotografía, el usuario consiente a los términos y condiciones del acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Candice Ward/Getty Images)

El Phoenix Suns están en una nueva era después de dos temporadas fallidas. Devin Booker, Kevin Duranty Bradley Beal. Esta temporada baja, Phoenix se separó de Durant y Beal, dejando a Booker como la cara de la franquicia.

Parece que los Suns finalmente están listos para construir orgánicamente bajo Mat Ishbia y se tomarán su tiempo para volver a la contienda.

A cambio de Durant, los Suns recibieron Jalen Green, Dillon Brooksy la décima selección general del Cohetes de Houston. Los Suns seleccionaron a Duke destacado Khaman Maluach con la esperanza de que se convierta en un centro de franquicia.

GettyNueva York, Nueva York – 25 de junio: Khaman Maluach de los Phoenix Suns habla con los medios de comunicación después de ser reclutado décimo en general durante el draft de la NBA de 2025 en el Barclays Center el 25 de junio de 2025 en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Maluach fue reclutado por los Rockets de Houston y luego cambió a los Phoenix Suns. Nota para el usuario: el usuario reconoce expresamente y acepta que, al descargar y / / o usar esta fotografía, el usuario consiente a los términos y condiciones del acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Mike Lawrie/Getty Images)

Khaman Maluach se ha convertido en el líder de Suns

Los Duke Blue Devils han sido durante mucho tiempo una fábrica de la NBA. Antes de que Maluach fuera seleccionado décimo en general, compañeros de equipo Cooper Flagg y Kon Knueppel salió del tablero. Maluach es relativamente nuevo en el baloncesto, aunque promedió 8.6 puntos y 6.6 rebotes, mientras que fue uno de los mejores atletas de la NCAA la temporada pasada.

A medida que se siente cómodo en la NBA, también ha encontrado una nueva fuerza.

«Habla sin parar en la cancha», reveló Grayson Allen durante una práctica del 27 de septiembre. «Él está comandando la defensa, gritar coberturas, hablar constantemente. Para un novato, y mucho menos a un tipo de 19 años, para entrar en el gimnasio y hacer ese primer día de campamento de entrenamiento es impresionante. Ya está listo, en ese aspecto».

Allen asistió a Duke de 2014 a 2018 y comprende las expectativas con los Blue Devils cuando ingresan a la liga. Para Maluach, quien comenzó a jugar solo en 2019, su liderazgo es especialmente impresionante, y eso ni siquiera cuenta que el inglés no es su idioma nativo.

Phoenix Suns se inclina hacia el liderazgo

La campaña del año pasado se vio empañada por la disfunción tanto dentro como fuera de la cancha. Los Suns, con un trío de estrellas, no tenían un líder claro, e incluso cuando los jugadores intentaron participar en ese papel, fueron despedidos por entrenadores.

La temporada pasada, el entrenador en jefe Mike Budenholzer le pidió a Booker que «tono It Down». La incapacidad del veterano entrenador en jefe para permitir que sus jugadores se responsabilicen mutuamente jugó un papel importante en su despido a principios de este verano.

«Mike Budenholzer llamó a su guardia estrella, Devin Booker, a su oficina para emitir una queja. Y esa queja, me dijeron, era que Booker estaba siendo demasiado vocal en la cancha y durante el tiempo de espera se acurrucaba». informado informante Chris Haynes la temporada pasada. «Este Booker completamente sorprendido».

Si bien los Suns probablemente perderán los playoffs para la segunda temporada consecutiva, pueden disfrutar de un cambio de cultura muy necesario en el vestuario y al margen. Con su preciado novato ya preparado para asumir un papel de liderazgo, la perspectiva a largo plazo en Phoenix no es tan sombrío como hace solo meses.

