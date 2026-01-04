El novato de los Sixers alcanza las alturas del nivel de LeBron James con una forma de élite

V.J. Edgecombe ha tenido un comienzo electrizante en su carrera en la NBA con el 76ers de Filadelfiacontinuando su forma dominante en una victoria sobre el Knicks de Nueva York el sábado por la noche.

El jugador de 20 años anotó 26 puntos con 10 de 16 tiros, 4 de 9 desde un rango de tres puntos, junto con dos rebotes, cuatro asistencias, dos robos y dos bloqueos para impulsar a Filadelfia a una victoria por 130-119.

Maxey Tyrese lideró el camino con 36 puntos, mientras que Joel Embiid también agregó 26, pero todos los ojos, y los momentos más destacados, estaban fijos en el novato estrella, quien alcanzó hitos estadísticos raramente vistos en un jugador tan temprano en su carrera.

El novato de los Philadelphia 76ers está causando sensación

A lo largo de 29 partidos esta temporada, Edgecombe promedia 16,5 puntos, 5,3 rebotes, 3,9 asistencias y 1,4 robos mientras dispara un abrasador 38,2 por ciento desde más allá del arco. Sin embargo, su gran avance en los últimos tres juegos le ha llamado la atención a nivel nacional.

Durante una racha de tres victorias consecutivas contra los Memphis Grizzlies, Mavericks de Dallasy los Knicks, Edgecombe ha totalizado 74 puntos, 10 robos y cuatro bloqueos.

De acuerdo a OptaSTATSes el primer novato desde LeBron James en diciembre de 2003 en compilar números de esta magnitud en tres juegos consecutivos.

“Tenemos la suerte de tenerlo”, Maxey. dicho tras el gol de la victoria de Edgecombe contra Memphis. «Puedes agradecer a los dioses del baloncesto, a Daryl Morey o a quien sea. Tiene la oportunidad de ser un jugador especial».

La combinación de Edgecombe de anotación, atletismo e instintos defensivos se ha trasladado perfectamente a la NBA, convirtiéndolo en una amenaza versátil en ambos extremos de la cancha.

Se ha adaptado rápidamente al ritmo y al físico de la liga, demostrando que puede manejar la atención y las responsabilidades que conlleva jugar minutos importantes junto a estrellas como Maxey, Embiid y pablo george.

Estrella en ascenso en las conversaciones sobre el Novato del Año

Seleccionado tercero en el Draft de la NBA de 2025, las actuaciones de Edgecombe lo han colocado firmemente en las conversaciones de Novato del Año. En lo más reciente de la liga clasificaciones de escaleraocupó el tercer lugar.

Sus 478 puntos esta temporada son los cuartos más altos entre los novatos, sólo detrás de Jeremiah Fears, Kon Knueppel y Bandera de Cooper. También ocupa el segundo lugar en triples con 65, el séptimo en rebotes con 154, el quinto en asistencias con 113 y el tercero en robos con 41.

Lo que distingue a Edgecombe es su capacidad para contribuir en una plantilla repleta de veteranos y al mismo tiempo ayudar a los Sixers a ganar. Filadelfia actualmente ocupa el quinto lugar en la Conferencia Este con un récord de 19-14, solo tres juegos detrás de los Knicks en el segundo lugar, y claramente van en la dirección correcta.

Edgecombe está promediando el la mayor cantidad de puntos por juego por un novato de los Sixers desde Joel Embiid, demostrando que su impacto no es una racha de corto plazo. Sus contribuciones bidireccionales en ataque y defensa son evidentes y brindan equilibrio a un equipo que depende tanto de estrellas experimentadas como de talentos emergentes.

Si Edgecombe mantiene esta trayectoria, podría convertirse rápidamente en uno de los jugadores definitorios de su clase de draft y una piedra angular para el futuro de Filadelfia, lo que indica que los Sixers pueden haber descubierto un talento de nivel estelar en ciernes.