El novato de los Sacramento Kings llama la atención el domingo por la noche

Encender el haz no es algo que el Reyes de Sacramento Hemos podido hacer gran parte de este año. Ha habido mucho más negativo que positivo, ya que entraron a la acción del domingo por la noche con apenas 8-30, perdedores de nueve de 10 juegos.

Estaban asumiendo el Cohetes de Houstonun equipo en medio de un mini-deslizamiento, que lucha por vencer a equipos con récords perdedores. Frente a sus fieles, los Kings finalmente pudieron conseguir una victoria, su sexta victoria en el Golden 1 Center.

En el centro de la victoria y el más ligero del rayo estaba el novato Dylan Cardwell. Sus oportunidades han sido limitadas, pero anoche el gran hombre finalmente se mostró. Por mucho que Houston intentara hacer, la energía del novato los frenó.

Fue reconfortante verlos en Sacramento, ya que finalmente volvieron a la cima.

Dylan Cardwell llama la atención con la victoria

Dylan Cardwell no fue reclutado después cinco años en Auburn, no ser reclutado antes de conseguir un contrato bidireccional con los Kings. Tuvo algunos minutos al principio de la temporada, pero se redujeron bastante rápido.

En los últimos juegos desde que reingresé a la rotación, han sucedido cosas buenas. Captó ocho rebotes en 11 minutos contra el mavs. En 22 minutos contra Estado DoradoCardwell anotó seis puntos y ocho rebotes.

Por supuesto, la fuga se produjo anoche. En 19 minutos de acción, anotó nueve puntos y 11 rebotes, creando infinitas segundas oportunidades para los Kings, que aprovecharon al máximo.

No fue una sorpresa que Cardwell estuviera allí para encender la luz tras la victoria. A Sacramento le ha faltado energía durante toda la temporada y ayudó a lograr una victoria impactante.

No hay mucho tiempo para cambiar esta temporada, pero actuaciones como esa pueden hacer que este equipo tenga muchas esperanzas sobre lo que depara el futuro. 28 rebotes en tres partidos desde el banquillo en sólo 52 minutos deberían hacer que Cardwell obtenga cada vez más oportunidades.

La posición central dolía con Domantas Sabonis durante tanto tiempo, pero finalmente está empezando a verse mejor aquí.

Los reyes finalmente exhiben a la juventud

Niquel Clifford tuvo su puntuación total más alta desde el comienzo del nuevo año. Maxime Raynaud anotó 12 puntos y nueve rebotes mientras sus padres lo animaban de cerca. Por supuesto, Dylan Cardwell entró y puso sus huellas dactilares por todo el juego.

Aunque fue absolutamente bautizado por Amén Thompson en un cartel de transición mateel hecho de que intentó impugnar debería ser la conclusión. Un novato de 24 años no reclutado que no retrocede ante los desafíos es lo que lo lleva a la cancha en primer lugar.

El plan para los Kings aún se desconoce en este momento. Pero el hecho de que todavía puedan conseguir victorias como ésta es muy significativo. La última vez que vencieron a Houston, fue la heroicidad al final del juego de Russell Westbrook eso los mantuvo en marcha.

Ha sido difícil verlo ya que el equipo ha acudido a sus veteranos más que a sus novatos a pesar de estar hasta ahora por debajo de .500. Pero Doug Christie está demostrando confianza en sus jugadores más jóvenes. Le están dando la razón.

Derrotar a los Rockets nuevamente, y esta vez sin Keegan MurrayEs una victoria fantástica. Veremos si Cardwell puede seguir mostrando su versatilidad en el puesto central.

Enciende ese rayo, Sacramento. Te lo ganaste.