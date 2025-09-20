El novato de los Packers, WR Matthew Golden no está preocupado por el comienzo lento

Con dos juegos y dos victorias en los libros, el Packers de Green Bay Parece que podrían ser el equipo de élite de la NFC durante la temporada 2025 de la NFL. Amor Jordan Y la compañía está disparando a todos los cilindros mientras realiza la liga en aviso en la Semana 3.

Aunque los Packers se han desempeñado mejor de lo esperado durante las primeras dos semanas de la campaña de 2025, venciendo convincentemente a dos equipos de fútbol talentosos, el Leones de Detroit y el Comandantes de WashingtonEn semanas consecutivas, ha habido una decepción notable.

Con receptor de estrellas Jayden Reed Fuera indefinidamente después de someterse a dos cirugías para reparar una clavícula rota y una fractura de Jones en su pie izquierdo, la atención se ha centrado en la videoclana de novato Matthew Golden para recoger la holgura.

Packers Novias en la situación ideal en Green Bay

Desafortunadamente, el novato muy promocionado de Texas ha luchado durante los dos primeros juegos de su carrera en la NFL. Se le preguntó a Golden sobre sus primeras luchas durante la disponibilidad de la prensa del jueves en el vestuario de los Packers.

«Los primeros dos juegos de la NFL que obtuve y somos 2-0, así que no pude pedir nada mejor», dijo Golden. «Estoy deseando que llegue los próximos dos juegos que tenemos».

En el transcurso de sus dos primeros juegos contra los Leones y Comandantes, la selección de primera ronda de los Packers en el Draft de la NFL 2025 ha atrapado solo dos pases para 16 yardas de recepción. También tenía dos acarreos para 15 yardas por tierra.

«Obviamente, quieres hacer cada jugada que se te presente», dijo Golden sobre sus luchas. «Quieres hacer jugadas. Como dije, estamos 2-0. Eso es todo lo que me importa. Sé que siempre que se llame mi número, estaré listo. Eso es todo lo que estoy viendo, así que para poder jugar con un grupo de muchachos como este, seguiremos tomando un juego a la vez».

Oportunidad de oro para recuperarse en la semana 3

Aunque los primeros dos juegos de Golden fueron olvidables, por decir lo menos, el amor probablemente continuará tratando de ponerlo en el juego aéreo, con una oportunidad ideal para tener un juego de ruptura contra lo humilde Cleveland Browns en la semana 3 en el camino en el Huntington Park Stadium el domingo.

Los jugadores defensivos de los Browns, como Safety Grant Delpit, están decididos a contener la ofensiva de los Packers. Como él afirma que detendrán la racha de Josh Jacobs del corredor estrella de 11 juegos consecutivos anotando un touchdown por tierra. Green Bay es claramente el mejor equipo que entra en este enfrentamiento. Golden ciertamente tendrá la oportunidad de tener un impacto en este juego en el que su equipo es muy favorecido en el camino, incluso con Reed en el Mend.

Será interesante ver si Golden puede comenzar en la Semana 3 contra los Browns y hacer que esta ofensa ya potente sea mucho más dominante en las próximas semanas. Los Packers parecen un contendiente legítimo del título del Super Bowl y están en la conversación por ser el mejor equipo de la NFC. Golden tiene la oportunidad de ser el receptor abierto de Love mientras juega junto Romeo Doubs y Dontayvion Wicks.