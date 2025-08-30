El novato de los Mets predijo ser as de rotación en postemporada

Si la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol terminó hoy, la Mets de Nueva York viajaría a San Diego para obtener una serie de dos mejores de tres de tres comodines contra Manny Machado y el Padres. Nueva York está cinco juegos detrás del primer lugar Filis de Filadelfia en la NL este.

Los Mets tienen una ventaja de cuatro juegos sobre el Reds de Cincinnati para el último lugar de postemporada, y el prospecto de lanzamiento en ascenso Jonah Tong hará su debut de la MLB el viernes por la noche contra el Miami Marlins. Tong y su compañero de equipo, su compañero novato Nolan McLean, jugarán un papel clave en la rotación inicial de los Mets en septiembre.

McLean, promovido de Triple-A Syracuse el 16 de agosto, ya está llamando la atención en la liga con una mezcla de tono desagradable y un trío de salidas dominantes en sus primeras tres inicios de MLB.

¿Debería Nolan McLean obtener el visto bueno en el Juego 1 de los playoffs?

El 29 de agosto, El Kerry Miller de Bleacher Report predijo que McLean tomaría el montículo para los Mets en su primer juego de postemporada.

«Al igual que la llegada triunfante de Jacob Misiorowski en junio, Nolan McLean de Nueva York ha sido una sensación instantánea de solo tres aperturas en su carrera, puntuada por una gema de ocho entradas contra los Filis el miércoles», escribió Miller.

«Salvo por Ronald Acuña Jr. tatuando a uno para que el centro de él fuera de él, McLean ha sido casi perfecto, con una línea de lanzamiento acumulativa de 20.1 IP, 10 H, 2 ER, 4 BB, 21 K. Cerró completamente tanto a los marineros como a los Filis, los cuales podrían ser vistas previas de lo que llegará en octubre».

Si no es McLean, el zurdo David Peterson es la mejor opción para ser el as del equipo de lanzadores de los Mets, gracias a actuaciones inconsistentes de Kodai Senga y Sean Manaea. Peterson se convirtió en un All-Star por primera vez este año y permitió dos carreras ganadas o menos en tres de sus últimas cinco aperturas.

Senga regresó de la lista de lesionados el 11 de julio, pero la incapacidad de incluir profundamente en los juegos puede dañar al bullpen de los Mets en la postemporada. Manaea se sentó los primeros 96 juegos del año gracias a una tensión oblicua correcta y tiene una efectividad de 5.01 en sus primeras nueve apariciones (ocho aperturas) del año.

Carlos Mendoza de Mets debería considerar Nolan McLean

Los Mets necesitarán su mejor lanzador en el montículo para tener una gran oportunidad en la primera ronda de la postemporada. Esa declaración puede ser obvia, pero en este momento no hay un as explícito de la rotación de Nueva York.

El tamaño de la muestra de McLean es pequeño, pero ha mantenido a los oponentes a un promedio de bateo de .136 contra su hundimiento y un promedio de bateo de .250 contra su barrendero, los dos lanzamientos que más lanza. Uno de los mejores bateadores de los Padres, Fernando Tatis Jr., está bateando .199 contra los lanzamientos de ruptura en 2025. McLean podría tener la ventaja en un posible enfrentamiento contra Tatis y los Padres en una ronda de comodines.

«Es probable que las próximas dos aperturas del jugador de 24 años salgan a la carretera contra Detroit y Filadelfia», escribió Miller. «Y si McLean continúa empujando contra esos equipos, ¿no tienes que ponerlo en el primer juego de la postemporada?»

McLean completó ocho entradas sin goles con seis ponches y cuatro hits permitieron una victoria por 6-0 contra los Filis el miércoles.