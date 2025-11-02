El novato de los Maple Leafs consigue el primer gol y el equipo sufre una lesión aplastante

El arce de Toronto hojas consiguió una muy necesaria victoria por 5-2 el sábado, derrotando al Folletos de Filadelfia en el Centro Wells Fargo.

La victoria, sin embargo, fue una combinación de momentos agridulces. El juego estuvo lleno de alegría como novato de los Maple Leafs. Easton Cowan consiguió su primer gol en la NHL. Con el juego 3-1 en el tercer período, Cowan disparó y superó al portero de los Flyers, Dan Vladar.

He aquí un vistazo al recuento:

Cowan recibió una mala alimentación de John Tavares para hacer el juego 4-1 y expulsar a Vladar del juego.

El juego parecía estar bien controlado, con los Maple Leafs aparentemente avanzando hacia la victoria. Cowan se quitó un gran peso de encima al subirse al tablero por primera vez esta temporada.

Pero entonces, ocurrió el desastre cuando los Maple Leafs sufrieron una lesión devastadora para el defensa Chris Tanev. A mitad del tercero, Tanev chocó con el delantero de los Flyers, Matvei Michkov, cerca de la línea azul de Toronto. La jugada parecía bastante inofensiva, pero el defensa de los Maple Leafs cayó al hielo y quedó inmóvil.

He aquí un vistazo a la obra:

Chris Tanev recibe atención médica en el hielo tras esta jugada

Tanev, que salía del protocolo de conmoción cerebral, aparentemente tenía la cabeza echada hacia atrás por el contacto con Michkov. Tanev no se levantó y necesitó una camilla para sacarlo del hielo. Con suerte, la camilla no fue más que una gran precaución por parte del personal médico de guardia.

Maple Leafs apuntó a Michkov tras la lesión de Tanev

La primera sanción en el hielo después de la jugada fue un penalti grave para Michkov. Los funcionarios se reunieron para discutir la situación. Después de que Tanev fuera sacado del hielo, la penalización mayor se cambió por una penalización menor por interferencia.

Sin embargo, el delantero de los Flyers se convirtió en un objetivo por el resto del juego. Los Maple Leafs acosaron a Michkov, siendo Max Domi el más vocal. Se enfrentó a Michkov durante un intercambio en el hielo central.

Los ánimos estallaron cuando estalló una pelea cuando el blueliner de los Maple Leafs, Oliver Ekman-Larsson, golpeó al delantero de los Flyers, Bobby Brink, a lo largo de las tablas. Brink hizo todos los splits cuando golpeó el hielo. El golpe provocó una reacción instantánea de los Flyers.

Todos se calmaron después del intercambio, pero es probable que el problema no desaparezca hasta que los Flyers y los Leafs se reúnan nuevamente.

Tanev consigue otro duro golpe

Chris Tanev abandonó el partido de los Maple Leafs contra los New Jersey Devils el 21 de octubre por una presunta conmoción cerebral. Tanev se perdió un par de partidos pero pudo regresar el sábado por la noche.

Jugó 14:50 en 24 turnos y lució muy bien. Desafortunadamente, la colisión con Michkov aparentemente hizo que la cabeza de Tanev se rompiera hacia atrás. Tal vez Tanev simplemente fue noqueado en la jugada, sin efectos persistentes.

Sin embargo, es probable que el jugador de 35 años vuelva a entrar en el protocolo de conmoción cerebral. La lesión parece estar más en el cuello. Dado el historial de lesiones de Tanev, es dudoso que el veterano blueliner regrese a la alineación tan rápido como lo hizo después del partido de Nueva Jersey.

Es probable que llegue más información en los próximos días mientras el equipo médico de los Maple Leafs evalúa a Tanev. Mientras tanto, los Leafs se enfrentan a un desafío considerable al perder a Tanev por segunda vez esta temporada.