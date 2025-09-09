El novato de los Gigantes desairados le dio a Michael Strahan recordatorio

Se le negó su debut en la NFL en la Semana 1, pero un miembro superior del New York Giants ‘ La clase de draft de la NFL 2025 puede consolarse de cómo la gran franquicia y el miembro del Salón de la Fama Michael Strahan comenzaron su carrera.

Tackle defensivo Darius Alexander fue un rasguño saludable contra el Comandantes de Washingtonplanteando preguntas sobre el desarrollo estancado de la selección de tercera ronda de este año. Sin embargo, los críticos fueron instados por Art Stapleton de Northjersey.com Para recordar cómo comenzaron las cosas para Strahan.

Stapleton señaló cómo Strahan, una selección de segunda ronda y el primer jugador tomado Por los Gigantes en el draft de la NFL de 1993, «no pudo vencer a los veteranos extremos defensivos en los Gigantes como novato y estuvo inactivo durante los primeros cinco juegos de su carrera en la NFL. Finalmente encontró su juego».

Alexander solo puede esperar emular los Heights que Strahan finalmente alcanzó como el poseedor de récords de una temporada de la liga y el Líder de franquicia en capturas. El campeón del Super Bowl necesitaba un cambio de esquema y un mejor personal a su alrededor para eventualmente desbloquear su máximo potencial.

El personal de calidad es algo con lo que Alexander puede contar durante su temporada de debut, siempre que pueda convencer a los entrenadores de que lo permita en el campo.

Darius Alexander necesita restablecer después de la semana 1 ‘decepción’

La mejor manera de resumir el aspecto negativo de que Alexander se pierde en la semana de apertura es considerar a quién eligieron los Gigantes delante de él. Se sintieron más cómodos recurriendo a Elijah Garcíaun ex jugador de escuadrón de práctica con el Rams de Los Ángeles y Broncos de Denverquien hizo tres aperturas para los Gigantes la temporada pasada.

Como Dan Duggan del atlético Dicho, los Gigantes que promueven a García «Over Alexander habla de hasta dónde ven la selección de la tercera ronda está de contribuir».

El grupo esperado, aparte de Darius Alexander. Elevar a Elijah García del equipo de práctica sobre Alexander habla de cuán lejos ven la selección de la tercera ronda de contribuir https://t.co/jhnainc26i – y Duggan (@dduggan21) 7 de septiembre de 2025

Lo que es peor es Ralph Vacchiano de Fox Sports Admitir que Alexander es un rasguño no fue «una sorpresa, pero ciertamente es una decepción».

La decepción proviene de que Alexander sea versátil y atlético para actuar como ameba a lo largo de los frentes híbridos de Big Blue. Se supone que debe agregar más dinamismo de juego en el corazón de las trincheras y alejar algo de atención de imán de doble equipoTackle de la nariz All-Pro Dexter Lawrence II.

Obviamente, Alexander no ha hecho lo suficiente para convencer a la coordinadora defensiva de los Gigantes, Shane Bowen, y al entrenador D-Line Andre Patterson, puede ser un complemento digno para Lawrence. Eso es menos que alentador, pero todavía hay espacio para que Alexander entregue, especialmente después de la forma en que los Gigantes lucharon por adelantado en momentos clave contra los comandantes.

La línea defensiva de los gigantes cargados todavía necesita un impulso

Rendición 220 yardas y dos touchdowns En el suelo mostraba que los Gigantes todavía tienen trabajo que hacer a lo largo de la línea. Lo mismo hizo una resistencia miserable en el segundo y largo, cuando un frente supuestamente cargado de siete «en 10 casos diferentes tuvieron a los comandantes en el segundo y 10 o más. Los comandantes promediaron 15 yardas por juego en esas jugadas», según Justin Penik de Talkin ‘Giants.

Damas y caballeros, les presento la peor actuación defensiva del segundo plano de la historia Los Gigantes en 10 casos diferentes tenían a los comandantes en el segundo y 10 o más. Los comandantes promediaron 15 yardas por jugada en esas jugadas. pic.twitter.com/ybpgjrqxof – Justin Penik (@justinpenik) 7 de septiembre de 2025

Alexander puede ayudar como un 6 pies 4 pulgadas, 310 libras ¿Quién es difícil de moverse en el molinillo de carne a lo largo de la línea de scrimmage? El jugador de 25 años debe aprovechar la práctica junto a Lineman tan logrado como Lawrence, ganador del Super Bowl Rakeem Nunezz y veterano Roy Robertson-Harris¿Quién puede operar tanto en el extremo como en el tackle?

Aprovechar al máximo la experiencia y el talento a su alrededor es cómo Alexander transfiere sus habilidades en bruto a tener un impacto en los juegos que importan. Así es como Strahan finalmente llegó a la calificación hace casi 30 años.

Michael Strahan Career Path es motivación para los gigantes novato

Strahan luchó por hacer una abolladura como un ala defensiva 3-4 en los esquemas del entonces coordinador Mike Nolan, a pesar de su obvia fisicalidad. Las cosas apenas mejoraron para el número 92 cuando Nolan y el entrenador en jefe Dan Reeves se trasladaron a un frente de cuatro hombres en 1994.

No fue hasta que Jim Fassel reemplazó a Reeves dos años después y contrató a John Fox para que se hiciera cargo de Nolan, que las cosas cambiaron para mejor para Strahan. Fox le dio a sus linieros más espacio para trabajar y atacar.

El nuevo estilo, junto con Robert Harris moviéndose de un final a otra junto al Keith Hamilton, perennemente subestimado, transformó a Strahan. Sus números de saco saltaron de cinco a 14 En una sola temporada, y el resto fue historia.

Puede que Alexander no vaya de fuerza en fuerza como lo hizo Strahan, pero todavía está en una buena posición para tener éxito durante su primer año, una vez que gana la oportunidad, debido a los jugadores que lo rodean.