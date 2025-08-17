El novato de los Eagles, QB Kyle McCord, tiene una pista interna para el lugar de la lista

En el caso del Filadelfia Eagles Y sus mariscales de campo suplentes, la escritura ha estado en la pared para lo que parece un tiempo que ahora cuando se trata del novato Kyle McCord. Solo necesitaba salir y tomar el trabajo como QB3.

En cambio, Dorian Thompson-Robinson Tendría que superar significativamente a McCord para lograr lo mismo.

Después de la derrota de pretemporada de 22-13 de Filadelfia ante el Cleveland Browns El 16 de agosto, McCord finalmente parece haber tomado la pista interna para el trabajo y rebotar a Thompson-Robinson al cable de exención.

McCord tenía 8 de 16 pases para 47 yardas, 1 touchdown y sin intercepciones, mientras que Thompson-Robinson fue 5 de 8 pases para 17 yardas, sin touchdowns y 1 intercepción.

«Creo que es justo decir que durante las primeras dos semanas del verano, Thompson-Robinson estaba superando un poco a McCord y obteniendo algunas repeticiones más», dijo el anfitrión Bo Wulf en el Podcast Phly Eagles el 17 de agosto. «No estoy tan seguro de que ese fuera el caso (contra los Browns). Pensé que Kyle McCord parecía un poco más compuesto en la ofensiva … y creo que lo más importante es que Dorian Thompson-Robinson realmente iba a tener que superar a Kyle McCord para obtener este trabajo, dada la elección de McCord» y obtienes cuatro años de control del equipo Versus Thompson-Robinson, quien solo tiene 2 años de izquierda en el momento de McCord «.

El draft trae la sexta ronda QB dos veces en 3 años

ESPN predicho McCord lucharía con Thompson-Robinson por el tercer lugar de mariscal de campo de emergencia en la lista en mayo, con el tercer quarterback del año pasado, Tanner McKeeAsumir el papel de respaldo al MVP del Super Bowl Jalen duele.

«McCord probablemente comenzará a competir por el papel número 3 con Thompson-Robinson, quien llegó a un intercambio con los Browns en marzo», escribió Tim McManus de ESPN el 15 de mayo. «McKee, una selección de la sexta ronda de 2023 de Stanford, ha maximizado sus oportunidades limitadas y obtuvo el papel número 2 detrás de Hurts. McCord tendrá la oportunidad de desarrollar detrás de las escenas de calidad de calidad de calidad».

McCord, de 6 pies 3 y 218 libras, fue una selección de sexta ronda (No. 181 en general) en el 2025 Draft de la NFL fuera de Syracuse, donde era un Pick All-ACC en 2024 Después de ganar los honores All-Big Ten como el mariscal de campo titular del estado de Ohio en 2023.

Fue la segunda vez en 3 años, los Eagles eligieron un mariscal de campo en la sexta ronda. McKee también fue una selección de la sexta ronda (No. 188 en general) en el 2023 Draft de la NFL fuera de Stanford.

Eagles intercambió la antigua selección de primera ronda para DTR

Thompson-Robinson comenzó 5 juegos para el Cleveland Browns En las últimas 2 temporadas y se obtuvo en un intercambio que envió al mariscal de campo de respaldo de la temporada pasada, Kenny Picketta los Browns a cambio de DTR y una selección de quinta ronda de 2025.

Pickett fue una selección de primera ronda del Pittsburgh Steelers En el draft de la NFL 2022 y fue su titular a tiempo completo durante 2 temporadas antes de ser cambiado a las Águilas, donde ganó su único comienzo mientras Hurts se lesionó en 2024.

«Nada dura para siempre en la NFL, pero Pickett y Thompson-Robinson tienen que decirse que una temporada sería agradable», Geoffrey A. Knox de Eagles Wire escribió el 12 de junio. «El primero es sufriendo de ‘Shedeur Sanders Envy‘… Este último aparentemente perdió su trabajo ante Kyle McCord antes de jugar un chasquido.