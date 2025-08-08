El novato de los Colts, QB Riley Leonard, hace debut en la NFL

Getty

El Pachos Se suponía que el apertura de pretemporada era un puente para Anthony Richardson y una oportunidad para Daniel Jones para establecerse en el papel QB2. En cambio, se convirtió en una audición inesperada para Riley LeonardEl mariscal de campo novato de Notre Dame.

Recogido en la sexta ronda, no se esperaba que Leonard viera mucha acción este verano más allá del deber de la costa. Pero cuando Richardson se dislocó su meñique a principios del primer trimestre el jueves por la noche en Baltimore, la tabla de profundidad se movió, y Leonard se encontró jugando toda la segunda mitad. No era la forma en que quería venir la oportunidad, pero era el tipo de descanso que los quarterbacks tardíos tenían que capitalizar.

El debut

La tarjeta de presentación de Leonard en Notre Dame era su capacidad de doble amenaza, y eso se tradujo rápidamente bajo las luces en el estadio M&T Bank. Recogió 34 yardas en solo cuatro acarreos, incluidos un par de luchas que extendieron unidades. Pero como se esperaba para un novato, era una bolsa mixta. En el juego aéreo, Leonard tuvo solo 12 terminaciones en 24 intentos para 92 yardas, una unidad de touchdown y una intercepción que los Ravens se convirtieron en puntos.

Daniel Jones había asumido la lesión de Richardson. Y según el reportero de Colts, Destin Adams, Jones quería regresar en la segunda mitad, pero fue detenido por el cuerpo técnico. Eso dejó a Leonard durante la duración, una experiencia invaluable para un jugador cuyas instantáneas de pretemporada de otro modo podrían haber sido limitadas.

«Creo que la habilidad atlética que tiene en la posición de mariscal de campo, lo que pudo hacer en Notre Dame este año, lo que los lleva al campeonato nacional habla mucho del jugador y el competidor que es». Shane Stick dijo a través de 1075TheFan.

Los entrenadores de los Colts han visto una mejora constante desde que el campamento abrió, pero el jueves fue su primera oportunidad de ver a Leonard bajo presión real del juego. «Es un jugador ascendente», entrenador en jefe de Notre Dame Marcus Freeman dijo. «No está cerca de su techo. Puede continuar mejorando, lo que es intrigante para la NFL».

Que viene después

Leonard entró en el campamento cuando el Clear QB3, se colocó detrás de Richardson y Jones. Pero el historial de lesiones de Richardson y el currículum desigual de seis años de Jones le dan a Leonard más que un papel de desarrollo para Chase.

La verdadera oportunidad del novato radica en cómo maneja los próximos dos juegos de pretemporada. Con Richardson fuera de juego para el resto de agosto, Leonard debería ser extendido con los representantes del segundo equipo. Si puede mostrar una precisión mejorada, tiempo y conciencia situacional además de su movilidad, podría posicionarse como una opción confiable si las lesiones alcanzan durante la temporada regular.

Leonard juega para un lugar en la lista, una oportunidad para escalar la tabla de profundidad y la confianza de una franquicia que podría necesitarlo antes de lo esperado. Para un novato que llegó como un volante de la ronda tardía, este es el momento para convertir la exageración de verano en la confianza de la caída. Y en este momento, los Colts le están dando las instantáneas para demostrar que puede hacerlo.