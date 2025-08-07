El novato de los Colts nombró al jugador para ver durante la pretemporada

El Colts de Indianápolis están indecisos sobre quién se convertirá en el mariscal de campo titular para el equipo en la temporada 2025-26.

QB de tercer año Anthony Richardson y nueva firma Daniel Jones Luchará por el papel detrás del centro durante la pretemporada. Richardson está listo para comenzar el primer juego de pretemporada, mientras que Jones recibirá el visto bueno en el segundo.

Richardson no ha cumplido con sus expectativas debido a la inconsistencia y las lesiones a lo largo de su carrera de dos años y Jones está buscando revitalizar su carrera después de las recientes luchas.

Pero siendo esos dos los nombres más grandes, es la selección de la sexta ronda en el draft de la NFL 2025 lo que podría sorprender durante la pretemporada. Conor Orr de Sports Illustrated nombra a Riley Leonard como Jugador para ver Porque en la primera semana de pretemporada.

«Hagamos esto fuera del camino: no soy una de esas personas que piensa que la perspectiva de Notre Dame destacará a Daniel Jones o Anthony Richardson. Pero este elemento y el siguiente tienen un sabor similar», escribió Orr para SI. «Leonard sacó a Fighting Irish de tantos problemas la temporada pasada con sus piernas: 184 acarreos, casi 1,000 yardas y 17 touchdowns por tierra. Promedió más de 50 yardas por tierra por juego».

«Los Colts tuvieron una escasa tasa de conversión del 53% en la zona roja la temporada pasada, con Richardson realmente no cumpliendo con la exageración como una excavadora con toque. Creo que los entrenadores se calentarán más con la idea de usar un quarterbacks específico de la zona roja en el futuro y Leonard es una gran curiosidad en ese consideración. Una gran defensa en el caos total.

Entrenador en jefe de los Colts en Riley Leonard

Con Anthony Richardson y Daniel Jones luchando por el lugar número uno, ninguno de los quarterback tiene margen de error. Esto le permite a Riley Leonard subir la tabla de profundidad sin ser presionado (aunque no se les da altas expectativas).

«[He’s] Un jugador realmente inteligente e inteligente, alto coeficiente intelectual de fútbol «, Steichen dicho de la selección de la sexta ronda Durante el minicampamento novato. «Él será realmente bueno en [the QB] habitación.»

Orr se centra en Leonard como una opción de amenaza de carrera para los Colts, pero el ex Irish de Fighting Irish de Notre Dame tuvo un porcentaje de finalización de 66.7, lanzando para 2,861 yardas y 21 touchdowns.

Leonard dijo que el sistema ofensivo Shane Steichen y Jim Bob Cooter Run son amigables con el mariscal de campo.

Es poco probable que se use

Riley Leonard podría impresionar en las instantáneas que recibe en la pretemporada, es poco probable que los Colts lo usen tanto en la temporada regular.

Los Colts utilizaron la cuarta selección general en el draft de la NFL 2023 en Richardson y firmaron a Jones con un contrato de $ 14 millones.

Steichen y el gerente general Chris Ballard buscan demostrar sus inversiones en una temporada de maquillaje o roto para la pareja.

Si Leonard tiene algunas exhibiciones decentes en la pretemporada, podría tener una oportunidad como el lugar número 1 de mariscal de campo en el equipo.