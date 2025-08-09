El novato de los Chargers instó a mejorar en el segundo juego de pretemporada

El Chargers de Los Ángeles Jugar en un cuarto juego de pretemporada antes de la temporada 2025-26 participando en el juego del Salón de la Fama. Los tornillos vencieron al Leones de Detroit por 27 puntos a fines de julio.

Las armas ofensivas del draft de la NFL 2025 de los Chargers pudieron mostrar sus talentos en la NFL por primera vez.

22º selección general en el draft de la NFL 2025, Omarion Hampton vi 2 carreras para 9 yardas en su debut de pretemporada en un viaje. Selección de quinta ronda Kandre Lambert-smith impresionado Al liderar a los Chargers en yardas de recepción y atrapar un TD de PASS. Selección de sexta ronda Ordenar gadsdenUn ala cerrada de Syracuse, pudo traer 7 yardas en una recepción.

Las cosas fueron decentes para 3 de las 4 nuevas incorporaciones, excepto la 55a selección general, receptor abierto Tre Harris.

Con su actuación, Spencer Schultz de Chargers Wire insta a Harris a mejorar en su segundo juego de pretemporada contra un oponente de NFC South.

Enfrentando a los santos de Nueva Orleans

La ex Ole Miss Rebel vio un objetivo en el juego del Salón de la Fama, pero no tenía recepciones.

«No se preocupe, Harris estará en la lista sin importar qué. Dicho esto, tendrá que mostrar más en la pretemporada si quiere ver el tiempo de juego inmediato. Eso es particularmente cierto después de la firma de Allen noneman A principios de semana ”, escribió Schultz.

«Si bien Allen proporciona liderazgo y profundidad a la sala de receptor ancho, también tendrá costa del tiempo de juego de otra persona. A partir de ahora, esa persona parece ser el novato de segunda ronda, Harris. Se mantuvo sin una captura en un solo objetivo. Ahora, nada de esto es decir que debería haber preocupaciones sobre Harris, ya que se sentirá más cómodo a medida que avanza su primera temporada».

Allen regresa a los Chargers después de jugar con los Chicago Bears para una temporada. A pesar de jugar en su duodécima temporada en la NFL, Allen obtuvo 744 yardas de recepción y 7 touchdowns la temporada pasada, lo que demuestra una amenaza de recepción para los defensores.

Si bien es más que probable que permanezca después del recorte de 53 hombres, con el regreso de Allen y otros dos titulares, Harris no vería muchas instantáneas durante la temporada regular.

Tre Harris lidiando con problemas en la práctica

Seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL 2025, Tre Harris era un prospecto de gran prestigio en la clase. Harris presentó más de 1,000 yardas de recepción y 7 touchdowns en su última temporada universitaria.

Pero recientemente, el ex rebelde ha estado lidiando con algunos problemas de caída durante la práctica.

«Harris no ha sido malo de ninguna manera y permanece en camino de obtener una buena parte de las fotos en la ofensiva base, pase lo que pase con una posible reunión de Keenan Allen», The Athletic’s Daniel Popper escribió. «Harris, por otro lado, no se ayudó a sí mismo durante una sesión de práctica reciente con múltiples gotas».

Harris puede usar la pretemporada para aclarar cualquier óxido o nervios y limpiarlos antes del comienzo de la temporada.

Si los problemas continúan, Harris podría tener una baja cantidad de producción en su año de novato.