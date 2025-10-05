El novato de los Canucks Jonathan Lekkerimaki forzando las decisiones de la lista

Jonathan Lekkerimaki Pasé el verano haciendo lo que cada prospecto espera: convertir susurros silenciosos en problemas reales para las personas tomando decisiones de la lista.

Con un rayo de un temporizador y instintos de puntuación de carreras destacadas, Lekkerimaki fue reclutado por Vancouver con la selección general No. 15 en el draft de 2022. Este verano, el extremo sueco de 21 años tiene exhibir esas habilidadesemergiendo como una opción media de seis para los Canucks.

Lekkerimäki era un candidato de caballo oscuro para ganar un lugar en la lista entrando en el campo de entrenamiento, pero él ha sido impresionante Desde el primer día. Desde los primeros scrimmages hasta los ajustes finales, su disparo ha sido tan peligroso como se anuncia, pero lo que ha marcado la diferencia es cuanto más asertivo Se ha convertido. Ha sido más fuerte en el disco, más deliberado en el tráfico, y ha aprendido a encontrar hielo suave contra los defensores de la NHL.

En la audición de pretemporada final del equipo el viernes, culminó un estiramiento impresionante al generar múltiples oportunidades de puntuación y anotando en un par de tiempos en una victoria por 3-2 sobre los Edmonton Oilers, obteniendo elogios por su creciente equilibrio bajo presión.

«Oh, él puede rasgarlo», dijo Canuck Jake Debrusk después del juego, y Sportsnet señaló la comparación de seguimiento de Debrusk de la oportunidad de Lekkerimaki con el ex compañero de equipo de Boston David Pastrnak’s. «Me recuerda a la pasta de alguna manera. Solo su liberación, ¿verdad? La pasta tiene un poco más de destellos al final, pero la forma en que sale de su palo … ustedes lo vieron esta noche».

Jonathan Lekkerimaki emerge como una opción entre los seis primeros para Vancouver

Cada otoño, hay al menos un jugador que obliga a una oficina principal a repensar su tabla de profundidad, y este año, Lekkerimäki podría ser ese tipo.

Los Canucks entraron al campamento con algunos lugares delanteros abiertos, y aunque no hay escasez de competencia, la versatilidad del extremo sueco lo ha hecho difícil pasar por alto. Se le ha demostrado que puede encajar junto a los creadores de juegos calificados, pero también ha encontrado formas de generar ofensiva en líneas secundarias, un equilibrio que le da a las opciones del cuerpo técnico.

Más que nada, trae un elemento anotador que Vancouver no ha tenido suficiente en las alas más allá de sus principales estrellas. Su habilidad para terminar la carrera o en el juego de poder agrega otra capa a un equipo que ha estado buscando una ofensiva complementaria. Los analistas ya han comenzado a trabajarlo en las proyecciones de alineación, argumentando que su puntaje al alza supera las razones habituales para esconder a un jugador joven en los menores.

Johnathan Lekkerimaki obliga a Vancouver a tomar decisiones de la tabla de profundidad

Por supuesto, los Canucks no tienen la costumbre de apresurar las perspectivas, y Lekkerimäki Todavía tiene trabajo por hacer. Sus detalles defensivos siguen siendo un foco, al igual que mantener el cambio de consistencia al cambio. Pero esa es la progresión natural para un joven de 21 años que todavía aprende el juego norteamericano. Lo que es alentador es lo rápido que se ajusta: rastrear con fuerza, permanecer comprometido a lo largo de las tablas y ganar suficiente confianza para ser usado en diferentes situaciones.

Ese crecimiento ha hecho que la conversación a su alrededor sea menos sobre «si» y más sobre «cuándo». Incluso si el equipo finalmente decide darle una breve mirada antes de una reasignación, Lekkerimäki ya ha demostrado que puede colgar con el talento de la NHL. Su disparo juega en este nivel. Su patinaje ha mejorado. Y su confianza ha alcanzado su habilidad.

Si lekkerimäki Cracks la alineación de la noche de aperturaRepresentará más que un hito personal: será una declaración sobre hacia dónde se dirige este equipo de Canucks. Vancouver ha sido cauteloso durante mucho tiempo con sus principales perspectivas, pero este campamento sugiere un cambio sutil hacia la preparación gratificante y la habilidad bruta sobre la paciencia por el bien de la paciencia.

Lekkerimäki encarna ese cambio. Es talentoso, valiente y aprendiendo rápido. Ya sea que abra el año en Vancouver o se une a mitad de temporada, se está volviendo más difícil imaginar el futuro de los Canucks sin él firmemente en él.