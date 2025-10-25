El novato de los Buccaneers se ha asegurado el puesto titular, dice Todd Bowles

Bucaneros de la Bahía de Tampa novato Elías Roberts ha hecho lo suficiente para ganarse el puesto titular, dijo el entrenador en jefe Todd Bowles.

«Él realmente está entendiendo el sistema y se está sintiendo cómodo y luego aplica eso a su habilidad de saber jugar. Realmente se está adaptando ahí abajo». dijo Bowles en una conferencia de prensa el viernes. «(Él) está usando mucho más sus manos, está trayendo sus pies con él. Es uno de nuestros muchachos más resbaladizos allí abajo».

Cuando se le preguntó si ahora ve a Roberts como el titular de los Buccaneers, Bowles dio una respuesta sencilla:

“Sí”, dijo.

Elijah Roberts ha tenido una gran actuación esta temporada

Cuando el tackle defensivo presiona al pasador Calijah Kancey cayó con un desgarro en el músculo pectoral, Roberts fue llamado a dar un paso adelante para los Bucs, y ha hecho exactamente eso y más. Ahora, su tiempo de juego lo refleja.

Roberts, seleccionado en la quinta ronda de Tampa Bay este año, ha sido productivo desde el principio. En siete juegos, registró 12 presiones, una tasa de victorias del 11,1% y una captura. Ha servido como jugador rotacional junto al titular. Salón Loganpero las cosas parecen estar cambiando en Tampa Bay luego de una actuación abismal contra los Leones de Detroit.

El papel de Roberts dio un giro notable contra Detroit: comenzó en la línea defensiva y vio un aumento en las jugadas. Según Pro Football Reference, Roberts jugó el 68% de las jugadas defensivas en comparación con el 63% de Hall. Después de sus impresionantes actuaciones en las últimas semanas, parece que Roberts se ha ganado oficialmente un puesto titular para los Buccaneers.

Con la confirmación de Bowles, parece que Roberts asumirá el cargo de titular por delante de Hall por el resto de la temporada. Ese arreglo continuará hasta la Semana 8 el domingo, cuando los Buccaneers se enfrenten al Santos de Nueva Orleans en su último partido antes de la semana de descanso.

Los Bucs pierden a Mike Evans posiblemente durante todo el año

En el lado ofensivo del balón, además de una dura derrota contra los Lions el lunes, los Bucs también perdieron a su receptor estrella posiblemente por el resto de la temporada.

mike evansquien se había acercado a las 13,000 yardas recibidas en su carrera, quedará fuera de juego hasta casi el final de la temporada debido a una fractura de clavícula.

«(El personal de entrenamiento de los Buccaneers) estaba mirando su hombro derecho, pero verlo siendo sacado debería hacerles saber que tiene un dolor insoportable», dijo la reportera de ESPN Laura Rutledge durante la transmisión. «Finalmente lo están sacando porque estaba teniendo muchos problemas para salir solo del campo… la noticia oficial de los Tampa Bay Buccaneers es que está fuera por una conmoción cerebral y una lesión en el hombro».

“WR Micro evans «Sufrió una fractura de clavícula y estará fuera la mayor parte del año, anunció el entrenador Todd Bowles», escribió Ian Rapoport de NFL Network en su cuenta oficial X el 20 de octubre. «Absolutamente brutal».

Evans, de 32 años, está empatado con el receptor abierto del Salón de la Fama del fútbol profesional, Jerry Rice, por el NFL récord de más temporadas consecutivas con 1,000 yardas recibidas con 11.