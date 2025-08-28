El novato Corey Thornton proporciona a Carolina Panthers con ‘D’ profundidad

Charlotte, NC: escaneando la línea de scrimmage en Cleveland Browns mariscal de campo novato Shedeur Sanders tomando un chasquido, Panteras de Carolina novato Corey Thornton Identificó un barrido inverso y se abrió camino alrededor de una cuadra. Después de acunar una transferencia, Kaden Davis intentó girar al frente. El receptor abierto de los Browns no tuvo la oportunidad.

Posicionado para un derribo, Thornton envolvió el aerotransportado Davis y el cuerpo lo golpeó en el Estadio del Banco de América Turf con autoridad y una pérdida de 2 yardas.

Lo más destacado fue una de una serie de jugadas destacadas que Thornton ejecutó durante la apertura de pretemporada de los Panthers el 8 de agosto. Comenzando en lugar de Jaycee Hornquien fue marginado Después de un accidente de tráficoThornton terminó con cuatro tacleadas en solitario y un pase defendido.

Thornton, un programa de temporada baja, Thornton llevó su impulso al campamento de entrenamiento y la temporada de exhibición. El versátil defensor permanece listado como el cuarto esquinero del equipo detrás de Horn, uno de los Los mejores jugadores de la liga, Mike Jackson Sr. y Chau Smith-Wade.

Con 6 pies 1, 190 libras, Thornton comenzó en Nickelback contra la visita Pittsburgh Steelers En el final de pretemporada el 21 de agosto. Continuó impresionando y pavimentó un camino a un lugar en los Panthers ‘ lista inicial de 53 hombres.

#Panthers UDFA CB Corey Thornton (31), hablando con su compañero novato Trevor Etienne antes del martes #NFL La práctica del campo de entrenamiento, continúa haciendo una oferta seria para un lugar en la lista de 53 hombres … pic.twitter.com/de6iwaxg0r – Jeff Hawkins (@writerhawkins) 13 de agosto de 2025

Corey Thornton aprovecha la mayor parte de la oportunidad de la NFL

Receptor ancho Xavier Legette Experimentó los talentos en desarrollo de Thornton de primera mano. Durante los ejercicios de pase durante el verano, Legette a menudo luchaba para abrirse cuando se enfrentaba al ex destacado de Louisville.

«Él ha estado haciendo lo suyo», dijo Legette. «Cada vez que me enfrento a él, le digo: ‘Me gusta lo que estás haciendo’.

A veces, los jugadores que participan en actividades de entrenamiento de temporada baja (OTA) pueden ser irritables, desafiados por el calor de Carolina y el estrés de intentar impresionar al cuerpo técnico. Thornton demostró al desafío, atacando agresivamente una oportunidad para subir la tabla de profundidad. Lo hizo gentilmente.

«A veces, trata de decir, ‘Hola, mi mal'», dijo Legette. «Estoy como, ‘estás bien, jugamos a la pelota, hombre. Mientras te vayas duro, me pones’ me haz mejor ‘. «Es uno de los principales chicos que (me han estado) sobresaliendo».

Pasado por alto durante el draft de la NFL en abril pasado, Thornton se recuperó al aceptar un preciado acuerdo de UDFA, firmando un $ 140,000 contrato totalmente garantizado.

Con Horn en una extensión de contrato de cuatro años y $ 100 millones y Jackson acuerdan un acuerdo de dos años y $ 14.5 millones en la temporada baja, el proyecto Panthers para presentar uno de los principales duos de CB de la NFC. Sin embargo, faltaba profundidad posicional.

Entra Thornton.

Comenzando con el minicampamento novato en mayo, Thornton, quien tocó en el centro de Florida durante cuatro temporadas, continuó «pop» cuando el personal revisó la película de práctica.

«Se pone en buena posición», dijo Canales. «Ya sea un tackle o si está haciendo una jugada en el balón. (Jonathan) Cooley ha hecho un gran trabajo enseñándole técnica, juego de pies y todo eso. Está tomando el entrenamiento, es un jugador de fútbol natural, y luego se muestra físico en esos momentos, así que eso fue realmente emocionante de ver».

Thornton’s Rise da profundidad ‘D’ de Carolina Panthers

Con el tamaño de Thornton y las habilidades de juego, eligió dos pases y defendió nueve pases con Louisville en 2024, el coordinador defensivo Ejiro Evero visualiza Thornton ganando instantáneas rotacionales en CB y Nickel cuando los Panthers abren la temporada regular del 7 de septiembre en el Jaguars de Jacksonville.

En tres apariciones en exhibición (dos aperturas), Thornton permitió seis recepciones para 48 yardas durante 11 objetivos, según Enfoque profesional de fútbol.

Evero explicó cómo descubrió la «superpotencia» de Thornton.

«Está temprano y está trabajando en su cuerpo, se encuentra con extra y está viendo películas y está haciendo todo lo que necesita hacer para tener éxito», dijo Evero. «Creo que eso se refleja en su juego, y entonces, sí, quiero decir, es solo una cuestión de aprovechar sus oportunidades. Es un muy buen aprendiz de habilidades.

«Cuando le enseñas una técnica o habilidad, él puede aplicarlo muy fácilmente, y para muchos hombres, puede tomarles tiempo desarrollar esas habilidades. Puedes decirle algo y de inmediato, puede aplicarlo, así que creo que es así donde está su superpotencia».

¿Ayudará a la defensa plagada de lesiones de los Panthers, que entregó 534 puntos de todos los tiempos la temporada pasada?

Thornton está preparado para acelerar la oportunidad.