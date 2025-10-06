El notable cineasta experimental fue 92

Ken JacobsEl pionero cineasta experimental señaló por incorporar imágenes manipuladas encontradas en una serie de películas durante más de siete décadas, murió el domingo en Manhattan. Tenía 92 años.

Su hijo, cineasta Azazel Jacobsseñaló que la esposa de Ken, Flo Jacobs, había muerto el 4 de junio. «Si bien la causa oficial de la muerte fue por insuficiencia renal, la vida sin su colaborador y pareja desde 1960 fue inimaginable para muchos, especialmente él.

«Trabajó en su arte todos los días, completando algunos ‘Eternaliss’ finales el día que fue al hospital», continuó Azazel Jacobs.

Película en Lincoln Center lo llamó «El titán del cine experimental estadounidense».

Nacido en Brooklyn, Ken Jacobs comenzó en la escena artística del centro de Nueva York durante la década de 1960 durante la era de Andy Warhol y Allen Ginsberg. Después de estudiar pintura con Hans Hoffman, se mudó a la realización de películas. Colaboró ​​con su amigo Jack Smith en las notables películas subterráneas «Blonde Cobra» y «Little Stabs to Happiness».

Flo y Ken Jacobs Cortesía de Azazel Jacobs

Jacobs y su difunta esposa Flo Fundaron Millennium Film Workshop en 1966. Ken Jacobs enseñó en el departamento de cine de la Universidad de Binghamton en Nueva York durante más de tres décadas.

En 1956, hizo su primera película «Orchard Street» sobre el Lower East Side, y muchas de sus películas posteriores también «usó las calles de Manhattan, los tejados y los vertederos como telón de fondo para los minidramas sardónicos de la desesperación social», su ex alumno, crítico de cine J Hoberman, escribió en 2013.

Su película de 1969 «Tom, Tom The Piper’s Son» usa un cortometraje de 1905 como material fuente para manipular la velocidad, la luz y el movimiento. Fue admitido en el National Film Registry en 2007. Jacobs explicó la película diciendo: «Ya hay tanta película. Dibujamos algo de ella para una mirada más profunda, juguete con ella, tómala a una nueva luz con una proyección creativa y expresiva. Freud sugeriría hacerlo como una forma de mirar nuestras mentes».

Sus películas posteriores incluyen «Perfect Film» de 1986 y «abriendo el siglo XIX: 1896» de 1990. En 2004, lanzó «Star Spangled to Death», un compendio de casi siete horas de imágenes encontradas en la historia estadounidense del siglo XX que comenzó a compilar en 1957.

Las películas, videos y actuaciones de Jacobs se han exhibido en lugares como Berlin Film Fesival, el London Film Festival, el New York Film Festival y el Museo de Arte Moderno.

Sus honores incluyen el Premio Maya Deren de AFI, una beca John Simon Guggenheim y subvenciones de la National Endowment for the Arts, la Fundación Rockefeller y el Consejo de Artes del Estado de Nueva York.

Además de su hijo, le sobreviven una hija, el artista Nisi Ariana.