El noreste es parte integral de la India: el ministro de Nagaland habla sobre los asesinatos raciales en Uttarakhand







El ministro de Nagaland, Temjen Imna Along, condenó enérgicamente el lunes el presunto ataque racial contra un estudiante de Tripura en Dehradúnafirmando que los estados del noreste son una parte inseparable e integral de la India, informó IANS.

En respuesta al incidente, el ministro dijo que tales ataques reflejan ignorancia y prejuicios hacia la gente del noreste.

La víctima, Angel Chakma (24), residente del distrito de Unakoti en Tripura, fue presuntamente atacado el 9 de diciembre tras una discusión en el mercado de Selakui en Dehradun.

Según los informes, Angel, junto con su hermano menor Michael Chakma, tuvo una disputa con Suraj Khawas (22), un residente de Manipur que vive en Dehradun, y cinco de sus asociados, según IANS.

Según la policía, Ángel fue atacado con cuchillos y puños americanos y fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves. Posteriormente sucumbió a sus heridas el 26 de diciembre.

Acusaciones de insultos raciales

El padre de Angel, Tarun Chakma, que actualmente está destinado en Manipur con la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF), alegó que su hijo fue sometido a abusos raciales durante la agresión.

Afirmó que los atacantes llamaron a Angel “chino” y usaron otros insultos raciales antes de atacarlo.

«Somos indios», dice el ministro

Temjen Imna Along condenó el incidente y dijo a los periodistas en Itanagar que la gente debe pensar antes de hacer comentarios despectivos.

«No puedo condenar a toda una comunidad, pero quienes cometieron este acto son ignorantes y no comprenden a la gente del noreste. No nos consideramos chinos y no somos ‘momo’. El momo es un plato y es muy bueno, pero esta actitud hacia nosotros es errónea», afirmó, según la IANS.

Destacó que los habitantes de Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura y otros estados del noreste son indios, aunque sus culturas y apariencias puedan diferir.

Actuación policial e investigación.

La policía dijo que cinco de los seis acusados, incluidos dos menores, han sido arrestados. Se ha anunciado una recompensa de 25.000 rupias por el arresto del acusado restante, Yagyaraj Awasthi, un residente del distrito nepalés de Kanchanpur, que actualmente se encuentra prófugo, informó la IANS.

A policía Se ha enviado un equipo a Nepal para localizarlo y arrestarlo.

Sobre la base de una denuncia presentada por Michael Chakma el 12 de diciembre, la policía inicialmente registró un caso bajo las secciones 115(2), 118 y 351(3) de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) por causar daños corporales e intimidación criminal.

Tras el informe médico de Ángel, se añadió la Sección 109 (intento de asesinato). Después de la muerte de Angel, la policía invocó además la Sección 103(1) (asesinato) y la Sección 3(5) (responsabilidad conjunta) de la BNS.

Además de Suraj Khawas, los acusados ​​arrestados han sido identificados como Avinash Negi (25) y Sumit (25), informó la agencia de noticias.

La víctima era estudiante de último año.

Angel Chakma era estudiante de último año de MBA en una universidad de Dehradun. Su muerte ha provocado una condena generalizada y renovadas preocupaciones sobre la discriminación racial y la seguridad de estudiantes del noreste a otras partes del país.

(con entradas IANS)





Fuente