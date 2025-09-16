El nombre Djamari Chaniago pareció ingresar al ministro coordinador para el intercambio de Polkam, inaugurado inmediatamente a Prabowo?

Yakarta, Viva – Nombre aparecido Djamari Chaniago En medio del asiento vacío del Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación (Menko Polkam) Después del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Realizar reorganización.

Se rumoreaba que Djamari Chaniago ocupaba la sede del Ministro Coordinador de Política y Seguridad para reemplazar a Budi Gunawan.

Con respecto a este tema, el jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación, Aris Marsudiyanto, afirmó que no podía comentar más.

Porque, los asuntos del gabinete o el ministro de reorganización dijeron que Aris es el derecho Prerrogativa Presidente Prabowo Subianto.

«Wow, no puedo hablar de reorganización, dejarlo anunciar más tarde», dijo Aris después de una reunión con Prabowo en el Complejo Palacio Presidencial de Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.

ARIS tampoco respondió más sobre la determinación del nombre del ministro coordinador para el nuevo Polkam, ya sea final o aún lo consideró Prabowo.

«No lo entiendo. Reenvuelve más tarde para que su negocio», dijo.

Incluso con respecto al Ministro Coordinador de Política y Seguridad del Ministro de Civil o Militares, Aris le pidió al equipo de medios que no le pidiera el asunto.

«Sobre la reorganización, no me preguntes», dijo.

ARIS afirmó que no participaran en la discusión de la determinación del ministro coordinado para el nuevo Polkam. La reunión con Prabowo hoy solo discute la energía a los programas gubernamentales.

«No participé en la discusión sobre eso, esa es su prerrogativa. Esto solo estaba hablando de energía, la cooperativa roja y blanca, los pescadores, etc.», dijo Aris.

Según ARIS, la posición de coordinar al Ministro de Polkam Ad Interim, que ahora se confía al Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, no tiene límite de tiempo.

«No sé exactamente, el nombre es AD interino, no hay límite de tiempo, tal vez puede ser una semana, dos semanas, un mes», concluyó Aris.