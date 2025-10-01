El nombre del jefe de drogas Fredy Pratama desapareció del sitio de Red Avie Interpol, el hecho es …

Yakarta, Viva – número fugitivo ruedas drogas internacional Fredro pratama De repente ya no se enumeró en la lista aviso rojo Interpol. De hecho, hasta ahora la identidad de Fredy se mostró por completo en el sitio web oficial de la Institución de la Policía Mundial.

En las notas de Interpol, Fredy nació en Banjarmasin el 25 de junio de 1985. Fue representado con cabello negro largo, con una camisa azul, y había sido incluido en la lista con otros siete fugitivos, incluido Pietruschka Evelina Fadil (64), Kurniawan Edo (40), a Daschbach Richard Jude (88).

Sin embargo, ahora el nombre se ha ido. Respondiendo a eso, el Secretario de la Oficina Central Nacional (NCB) Interpol Polri, general de brigada de la policía sin Widyatmoko, dio una explicación.

«En Aviso rojo, de hecho hay dos tipos», dijo Untung, miércoles 1 de octubre de 2025.



Mira del jefe de drogas de la red internacional Fredy Pratama

En otras palabras, a pesar de que el nombre de Fredy ya no se ve en la página pública de Interpol, su estado de fugitivo internacional sigue vigente y aún puede ser accedido por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, enfatizó que había un fugitivo con el estado de un aviso rojo que se muestra al público y los fugitivos que solo se mostraban para los agentes de la ley, por ejemplo, como Fredy.

«Uno publicitado para público y ambos publicitados solo para la aplicación de la ley», dijo.

Anteriormente se informó que Interpol había captado el aspecto del jefe de drogas internacional de la clase Snapper, Fredy Pratama, en su sitio web oficial.

Mientras tanto Foto Fredy se encuentra en la sección de Aviso Rojo junto con otros rangos de delincuentes que también han ingresado a Red Avie Interpol. Basado en la foto que se muestra allí, el cabello de Fedy se ve largo. En la foto, Fedy parecía llevar una camisa y usar un collar.

«Pratama Fredy, buscado por Indonesia», como se cita en el sitio web oficial de Interpol, viernes 15 de septiembre de 2023.

En el sitio web oficial de Interpol, la identidad de Fredy también fue incluida. A partir de su edad, nacido donde el idioma dominaba. La foto de Fredy en el sitio web oficial de Interpol se ve diferente de lo que mostró la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional recientemente. Donde, en la foto anterior, Fedy su cabello era corto.