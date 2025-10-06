El nombre del CEO de Apple ya está allí, solo espera al equipo de renuncia a Cook

California, Viva – Es casi seguro quién reemplazará al CEO Manzana Tim Cook Cuando finalmente decidió renunciar.

En su boletín EncenderExperto industrial Mark Gurban Reveló que una opción clara para el sustituto de Cook era casi seguro.

Vicepresidente Senior de Ingeniería de Hardware Manzana, John Ternaes el candidato más fuerte para reemplazar a Tim Cook.

Es la persona que introdujo el último modelo superior de la compañía este año, el iPhone 17 Air. Esta decisión, según Gurman, fue tomada por el equipo de marketing de Apple por alguna razón.

Se ha predicho que reemplazará a Cook durante muchos años, y ahora la cultura en Apple también ha cambiado en esa dirección, dijo Mark Gurman, como se cita en el sitio FonearenaLunes 6 de octubre de 2025.

Una de las principales razones por las que John será el sustituto ideal de Tim Cook es el fondo técnico.

No solo comercializará los productos de Apple en el escenario, sino que comprenderá cómo funciona y mostrará su deseo de estos productos.

Además, como lo demuestra Mark Gurman, tenía casi la misma edad cuando Cook asumió el puesto de CEO de un fabricante de tecnología centrado en California, EE. UU.

También recibe más atención cada año a través de entrevistas, lanzamiento de productos y visitas a la tienda el día del lanzamiento, para que sea un CEO reconocido por la industria y el público.

La segunda opción cae a Vicepresidente Senior de Ingeniería de Software Apple, Craig Feterighi.

Sin embargo, la edad de John Ternus lo convirtió en la persona más adecuada para la posición superior. Sea lo que sea, si al final Tim Cook se retira del CEO de Apple, la gente lo extrañará.