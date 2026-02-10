RusiaVIVA –Dosses conocidos como los Archivos Epstein revelan que el fallecido empresario financiero y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, aparentemente estaba obsesionado con establecer contacto con el presidente de Rusia. Vladímir Putin.

La publicación de unos 3,5 millones de páginas de correspondencia vinculada a Epstein abre una nueva faceta de sus ambiciones internacionales. De los millones de documentos, nombres Putin Se registró que aparecían hasta 1.005 veces, un número que es bastante sorprendente.

Aunque hace unos días el Kremlin se rió de la supuesta conexión ‘de inteligencia’ entre Epstein y Rusia. Sin embargo, estos documentos muestran que durante años Epstein intentó penetrar en los círculos de élite más altos del gobierno ruso. Este hecho ha vuelto a llamar la atención sobre su supuesta cercanía a Moscú.

Varios analistas consideran que los esfuerzos de Epstein no son más que una ambición social para mejorar su estatus. Sin embargo, los archivos muestran a Epstein como una figura que se posicionó como un intermediario geopolítico de alto perfil.

Buscó ser un puente entre Occidente y el Kremlin, ofreciendo explicar la dinámica política de Estados Unidos, especialmente el ascenso de Donald Trump, al tiempo que prometió ayudar a abrir el flujo de inversiones occidentales hacia la Federación Rusa.

¿Cuál es entonces el contenido del documento? Lanzando la página Noticias 18, El martes 10 de febrero de 2026, documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detallan los repetidos y persistentes esfuerzos de Epstein para concertar reuniones privadas con Putin.

Según informes CNN InternacionalDesde mayo de 2013, Epstein ha utilizado la red de élites europeas para ejercer presión para reunirse con Putin. Le escribió al ex Primer Ministro israelí Ehud Barak, afirmando que Thorbjørn Jagland, entonces Secretario General del Consejo de Europa, tenía previsto reunirse con Putin en Sochi y le preguntó si podía acompañarlo para explicarle cómo Rusia podría llegar a un acuerdo para fomentar la inversión occidental.

CNN Internacional También informó que en su correo electrónico a Jagland, Epstein enfatizó que si Putin estaba dispuesto a reunirse con él, la reunión debería durar un mínimo de dos o tres horas, no menos. Epstein incluso le pidió a Jagland que fortaleciera su posición diciéndole a Putin que eran cercanos y que Epstein era asesor del fundador de Microsoft, Bill Gates.