El nombre de Omara Esteghlal fue utilizado en un chat de mujeres que derivó en acoso sexual

Jacarta – Actriz Prilly Latuconsina estaba furioso después de descubrir acusaciones de usar el nombre de su amante, armario esteghlalpor alguien sospechoso de haber cometido fraude y acoso a través de mensajes cortos.

A través de la carga de su historia de Instagram, Prilly compartió una captura de pantalla de la conversación entre el perpetrador que decía ser Omara. Destacó que inmediatamente se dio cuenta de la mentira. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Así que anoche había alguien en mi WA que decía ser Omara. Esta persona es tan estúpida que pensé que no lo sabría de inmediato, ¿verdad? Incluso por la colocación del punto y coma, sabía que no era Omara», escribió Prilly Latuconsina, citada el miércoles 23 de octubre de 2025.

No sólo él, también se dice que el perpetrador se puso en contacto con uno de los amigos de Prilly utilizando un método similar. De hecho, el contenido del mensaje da lugar a acusaciones de acoso sexual.

«Y resulta que esta persona también charló con mi amiga que decía ser Omara y coqueteó, Dios no lo quiera. No sé cuál era el propósito», dijo Prilly en su carga.

La actriz y productora de cine también advirtió al público que tenga más cuidado con métodos similares, especialmente si alguien actúa en nombre de su amante.

«Básicamente, si alguien chatea y dice ser Omara, mucho menos si el chat lleva a eso, bloquéalo de inmediato. Y seas quien seas mejor que pares o lo reporto ahora mismo a la policía. Es muy fácil encontrarte», añadió en tono firme.

En una carga de seguimiento, Prilly volvió a mostrar el mensaje más vulgar del perpetrador, supuestamente enviado a una de las víctimas. La conversación mostró una invitación que olía a acoso, lo que enfureció aún más a Prilly.

«Nunca en mi vida escuché esa palabra de boca de Omara. A ti, estafador, te falta investigación», volvió a escribir.

Sin guardar silencio, Prilly admitió que tenía previsto denunciar este caso a las autoridades. Consideró que las acciones del autor habían ido demasiado lejos y era necesario darles una lección jurídica.

«Después de un tiempo, la conversación empezó a volverse sugerente, oh, realmente no tengo cerebro. Solo prepárate, hermano, lo denunciaré a la policía», concluyó Prilly.