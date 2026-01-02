El nombre de Liam Rosenior destaca en el mercado de nuevos entrenadores del Chelsea

Londres, VIVA – Chelsea comenzó a moverse para encontrar un nuevo gerente después de despedirlo oficialmente Enzo Maresca desde el puesto de entrenador en jefe. Entrenador RC Estrasburgo, Liam RoseniorSe dice que es el principal candidato para sustituir al técnico italiano.

El despido de Maresca fue anunciado el jueves (1/1). Esta decisión se tomó a pesar de que Maresca solo ha estado al frente de los Blues desde 2024. Se dice que las tensiones internas con la dirección y los propietarios del club son el factor principal detrás de su salida de Stamford Bridge.

El proceso de búsqueda del sustituto de Maresca ya está en marcha. Según el informe Sky Sport, Rosenior encabeza la lista de candidatos para el nuevo entrenador del Chelsea. Sin embargo, la dirección de los Blues todavía está considerando otros nombres como alternativas.

Se considera que las posibilidades de Rosenior son mayores debido al factor de propiedad del club. RC Strasbourg está actualmente bajo los auspicios de BlueCo, el consorcio inversor que también adquirió Chelsea en 2022. Se cree que la cercanía de la estructura de propiedad simplificará el proceso de comunicación y transición si realmente se nombra a Rosenior.

También se dice que el técnico de 41 años cuenta con un sólido apoyo interno dentro del Chelsea. De hecho, según los informes, Estrasburgo ha comenzado a preparar un posible reemplazo para Rosenior como paso previo si el entrenador se marcha en un futuro próximo.

Rosenior es un técnico de Inglaterra que actualmente afronta su segunda temporada con el Estrasburgo en la temporada 2025/26. Tras colgar las botas en 2018, se adentró inmediatamente en el mundo del entrenamiento como entrenador asistente del Brighton and Hove Albion U-23.

Su carrera como entrenador continuó en el Derby County como entrenador interino reemplazando a Wayne Rooney, antes de que se le confiara el control del Hull City como entrenador en jefe.

Además de Rosenior, el Chelsea también incluyó el nombre del entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, en el radar de posibles candidatos. Anteriormente, al nombrar a Maresca en 2024, el Chelsea entrevistó a varios entrenadores conocidos como Roberto De Zerbi, Kieran McKenna y Thomas Frank.

Otros nombres como Andoni Iraola y Marco Silva también han sido vinculados con el sillón técnico del Chelsea. Sin embargo, hasta ahora no hay certeza de si estos dos nombres todavía están en la lista de consideración de la dirección de los Blues.