El nombre de Dios fue llevado después de ser sospechoso, Nadiem Makarim: mi integridad número uno

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim todavía argumentó que nunca había cometido corrupción en la prioridad de Chromebook después de ser determinado sospechar Nuevo.

En lugar de admitirlo, él trajo el nombre de Dios para confirmar esto. La declaración fue hecha por Nadiem cuando quería ser trasladado a detención.

«No hice nada. Dios me protegerá, saldrá la verdad. Dios sabrá la verdad», dijo, jueves 4 de septiembre de 2025.

Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim (Medio)

Afirmó que mientras se desempeñaba como ministro siempre defendía la integridad. Ahora, admitió que solo podía esperar que Dios siempre lo protegiera.

«Para mí por el resto de mi vida, la integridad número uno, la honestidad es el número uno. Dios me protegerá que Dios quiera», dijo nuevamente.

El mismo ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es el personal del Ministro de Educación y Cultura del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología Kemendikbudristek.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.