El nombre de devolución de impuestos de la herencia de la casa de su padre alcanzó decenas de millones, Leony: No es justo

VIVA – Cantante Leony Vitria Compartir experiencias relacionadas con el cuidado del nombre del certificado de la casa de su difunto padre. Leony reveló que el manejo de este nombre solo se llevó a cabo después de cuatro años desde que su padre murió.

«Quiero tener cuidado.

Pero lo que sorprendió a Leony cuando se ocupó del nombre del certificado de su difunto padre, su familia tuvo que ocuparse primero de la carta de herencia. Porque según las declaraciones de los oficiales, la casa de su difunto padre entró en la categoría herencia.

«Queremos cuidar el nombre resultó ser un legado. Bueno, si la herencia, si queremos devolver nuestro nombre, debemos cuidar la herencia porque mi padre no tiene una carta de herencia de que esta casa sea entregada o qué», continuó.

No te detengas allí, porque la casa de su difunto padre fue incluida en la categoría de herencia, Leony tuvo que pagar impuesto Waris en el proceso de devolver el nombre del certificado de la Cámara. Al menos tuvo que pagar un impuesto de herencia del 2.5 por ciento del valor de la casa que si calculaba la palabra Leony alcanzaba decenas de millones.

«Resulta que tenemos un contribuyente. Entonces, si quiero cambiar el nombre de la casa en nombre del nombre del nombre, tiene que pagar al heredero para pagar el 2.5 por ciento de su valor de su casa.

Leony sintió que lo que le sucedió fue injusto. Porque tienes que gastar dinero en esa cantidad. A pesar de que antes de que su difunto padre comprara la casa, la familia había pagado su impuesto, incluido el pago de la tierra y el impuesto sobre el edificio (PBB) cada año.

«Siento que no es justo (siento que esto no es justo) como esta es la casa cuando compramos que ya pagamos impuestos. Todos los años pagamos a las Naciones Unidas, luego ahora reemplazamos el nombre de mi padre, tengo que pagar nuevamente el golpe nuevamente», dijo.

No solo eso, Leony también reveló en su columna de comentarios que se encargara del nombre del certificado de la casa de su difunto padre fue bastante difícil. El video realizado por Leony hace unos días inmediatamente recibió miles de comentarios de los internautas.

«El impuesto es todo, pero no hay trabajo. Parece que las personas están hechas en el país», comentó los internautas.

«Es por eso que las personas son flojas para convertir el nombre … vago para cuidarlo así. Gatau Este sistema indonesio es lo que. Especialmente en la aldea, grandes casas debido al viejo modelo de Joglo para la comida diaria a la perfección. Pero la construcción de impuestos excede los gastos anuales», dijo los internautas.

«Quiero un impuesto del 50% si es recíproco a su gente, por ejemplo, como Finlandia, Japón o Singapur sinceramente, pagaré. Pero con nuestro modelo gubernamental actual, quiero ser solo el 1 por ciento, cómo es que no está dispuesto, especialmente porque los funcionarios solo usamos», dijeron los internautas.